L'Italia costruirà missili a lungo raggio: "Miglioreremo la nostra difesa"

Dopo l'annuncio del ritorno dei missili a lungo raggio degli Stati Uniti in Germania, missili capaci di raggiungere il suolo russo, un altro tassello si aggiunge nel nuovo assetto della difesa che i Paesi europei della Nato stanno sviluppando proprio per rispondere alle minacce di Mosca: la stessa Germania ha siglato un accordo con Italia, Francia e Polonia per lo sviluppo di questa tipologia di armi.

Lo prevede la lettera di intenti sul cosiddetto Elsa (European long-range strike approach), siglato a margine del vertice dell'Alleanza nordatlantica a Washington dai ministri della Difesa dei quattro Paesi Ue, tra cui Guido Croseto. Il piano, spiega l'ambasciata francese, è finalizzato a "migliorare la nostra capacità, come europei, di sviluppare, produrre e fornire capacità nel campo degli attacchi a lungo raggio, che sono estremamente necessarie per scoraggiare e difendere il nostro continente". La lettera di intenti "aprirà la strada a una cooperazione a lungo termine, globale e inclusiva nel campo degli attacchi a lungo raggio, con l'obiettivo di migliorare le nostre capacità militari rafforzando al contempo la difesa e la base industriale europea", sottolinea Parigi.