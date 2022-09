In Italia i medici più vecchi d'Europa (e anche dell'Asia centrale)

In Italia ci sono i medici più vecchi d'Europa. Nello Stivale c'è un chiaro problema di ricambio generazionale e i giovani professionisti non riescono a trovare il loro posto nel sistema sanitario nazionale. Lo rivela uno studio dell'Organizzazione mondiale della sanità, secondo cui il primato del nostro Paese supera addirittura i confini continentali allargandosi anche a quelli asiatici.

La ricerca, che ha riguardato 53 Stati membri in Europa e Asia centrale, mostra che diverse nazioni si trovano attualmente ad affrontare gravi sfide legate al personale sanitario e di assistenza, causato principalmente dall'invecchiamento della forza lavoro. L'analisi rileva che 13 dei 44 Paesi che hanno fornito dati su questo tema hanno una forza lavoro in cui il 40% dei medici ha già 55 anni o più. La percentuale di medici di età superiore ai 55 anni nel 2020 o nell'ultimo anno è stata la più alta in Italia, raggiungendo quasi il 60%, seguita dalla Lettonia, dove quasi la metà dei medici aveva più di 55 anni. Una percentuale altissima se si pensa che in media, nella regione Oms Europa, solo il 30% dei medici ha più di 55 anni. Per quanto riguarda gli infermieri, la percentuale di quelli di 55 anni o più è la più alta in Moldavia, con oltre il 40%, seguita da Islanda e Bulgaria. In media nella regione è del 18%.

Secondo il rapporto l'invecchiamento della forza lavoro nel settore sanitario e assistenziale era un problema serio già prima della pandemia Covid-19, ma è ancora più preoccupante oggi, con l'esaurimento nervoso di molti professionisti e i fattori demografici che contribuiscono a fare sì che ci sia una forza lavoro sempre più ridotta. “Sostituire adeguatamente i medici e gli altri operatori sanitari che vanno in pensione sarà un problema politico importante per i governi e le autorità sanitarie nei prossimi anni”, afferma l'Oms nella ricerca, che esorta i Paesi “ad agire subito per formare, assumere e trattenere la prossima generazione di operatori sanitari e assistenziali”.

"Carenza di personale, reclutamento e mantenimento insufficienti, emigrazione di lavoratori qualificati, condizioni di lavoro poco attraenti e scarso accesso alle opportunità di sviluppo professionale stanno mettendo a repentaglio i sistemi sanitari", ha spiegato Hans Henri P. Kluge, direttore regionale dell'Oms per l'Europa. A suo avviso a ciò si aggiungono “dati inadeguati e capacità analitiche limitate, governance e gestione carenti, mancanza di pianificazione strategica e investimenti insufficienti nello sviluppo della forza lavoro". "Tutte queste minacce rappresentano una bomba a orologeria che, se non verrà affrontata, probabilmente porterà a risultati sanitari scadenti in tutti i settori, a lunghi tempi di attesa per le cure, a molti decessi evitabili e potenzialmente anche al collasso del sistema sanitario", ha avvertito Kluge.