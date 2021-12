L’Italia è il Paese con il più alto tasso di furti d'auto in Europa, la Romania tra i più sicuri

L'Italia è il Paese con il più alto tasso di furti d'auto in Europa. Con 276 furti ogni 100mila abitanti all'anno, 455 denunce giornaliere, ossia 19 ogni ora, il Belpaese guadagna questo triste record. Se paragonato a Paesi con una popolazione simile, è l’80 per cento in più del Regno Unito, 153 furti ogni 100mila abitanti, e il 5 per cento in più della Francia. Ma battiamo anche la Germania, che registra 71 furti ogni 100mila abitanti. E' quanto emerge da uno studio condotto sui dati ufficiali Eurostat tra il 2011 e il 2019.

Con una media di 274 furti per 100mila persone, la Repubblica Ceca è risultata essere il secondo peggior Paese in Europa. Il gradino più basso del podio se lo guadagna la Svezia, con 266 furti per 100mila persone in media ogni anno. Questo dato è in netto contrasto con quello dei suoi vicini scandinavi. La Svezia sperimenta il 91 per cento di furti in più di furti rispetto alla Finlandia, e un 138 per cento in più rispetto alla Norvegia. La differenza è marcante soprattutto quando si fa il paragone con la Danimarca che risulta essere invece il Paese europeo più sicuro per i proprietari di veicoli, con solo 5 furti ogni 100mila persone in media ogni anno.

Dopo la Danimarca, è ma Romania il secondo Stato europeo più sicuro per i proprietari di automobili, con solo 14 denunce ogni 100mila abitanti. Seguono il Liechtenstein e la Croazia, entrambi con una media di 22 furti ogni 100mila abitanti ogni anno, una diminuzione del 91 per cento rispetto all'Italia.

Lo studio è stato commissionato da Confused.com, una piattaforma di confronto di servizi finanziari con sede nel Regno Unito specializzata in servizi assicurativi. Lo studio valuta i furti d'auto in relazione alla dimensione della popolazione di ogni Paese. I tassi di furto d'auto e le stime della popolazione sono stati raccolti da Eurostat per gli anni 2011 - 2019.