"Accordo tra Italia e Francia: 700 missili all'Ucraina per lo scudo anti aereo"

Italia e Francia avrebbero concordato l'acquisto congiunto di 700 missili Aster-30 del valore di due miliardi di euro per il sistema di difesa aerea Samp/T, chiamato anche Mamba. Lo riporta il quotidiano transalpino L'Opinion. Se l'accordo dovesse essere confermato, si tratterebbe di un passo verso la consegna all'Ucraina del Mamba, scudo anti aereo sviluppato da Roma e Parigi nell'ambito della Nato, sul quale da novembre convergono le mire di Kiev.

I missili Aster

La notizia arriva all'indomani dell'incontro tra il ministro della Difesa Guido Crosetto con il collega francese Sebastien Lecornu. Secondo l'Opinion, i missili verrebbero forniti dalla Mbda, industria del settore areonautico e spaziale le cui quote sono detenute dalla franco-tedesca Airbus, dalla britannica Bae System e dall'italiana Leonardo. Il Mamba è composto essenzialmente di tre sotto-sistemi: quello centrale è fornito dalla francese Thales, mentre gli altri due (missili e sistemi di lancio) sono forniti da Mbda (dalle due divisioni italiana e transalpina). Ecco perché perché la richiesta dell'Ucraina di avere questo scudo, ritenuto fondamentale per respingere gli attacchi missilistici della Russia, ha bisogno del doppio via libera di Parigi e Roma.

Gli Aster-30, scrive L'Opinion, sono " senza dubbio uno dei missili terra-aria più avanzati al mondo, paragonabili ai Patriots statunitensi. Hanno lo scopo di abbattere aerei da combattimento e missili, compresi alcuni missili balistici, che sono i più difficili da intercettare". La portata di questi missili è "più di 100 km", secondo un documento dell'aeronautica militare francese. Possono essere lanciati sia da una nave (fregate o portaerei), sia da terra, per l'appunto con il sistema Mamba.

Il Mamba

Progettato per affrontare attacchi da crociera o balistici, e colpire aerei da combattimento o droni, il Mamba è un'arma supersonica in grado di raggiungere un bersaglio a medio raggio fino a un'altitudine di 20 chilometri. Italia e Francia ne hanno schierati una dozzina nei propri territori (e in Romania, nell'ambito di un accordo Nato) per difendere siti strategici. Il sistema che potrebbe essere inviato in Ucraina dovrebbe assemblare pezzi da entrambi i Paesi, in modo da equilibrare lo sforzo.

Kiev ha chiesto di avere il Samp/T a novembre, in una sorta di lista della spesa che conteneva carri armati e aerei da combattimento. Gli Stati Uniti hanno fatto pressioni sugli alleati per fare in modo che l'Ucraina riceva progressivamente degli armamenti già integrati nella Nato: Washington ha dato il buon esempio prima con i Patriot e poi promettendo i tank Abrams, Berlino è andata a ruota con i Leopard 2. Adesso, spetta a Roma e Parigi fare la loro parte, dato che sui jet si prevedono tempi più lunghi.