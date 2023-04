Parlamento Ue: "Sui diritti gay l'Italia è come l'Uganda"

Per il Parlamento europeo, la situazione in Italia della comunità Lgbt è preoccupante, tanto da venire affiancata a quella dell'Uganda. È quanto si legge nella risoluzione con cui Strasburgo ha condannato la nuova legge approvata dall'Uganda che prevede pesanti pene per gli omosessuali. All'interno del testo, è stato inserito un emendamento proposto dai Verdi in cui si condanna l'uso della "retorica" contro la comunità Lgbt in Ungheria, Polonia e, per l'appunto, Italia. Un accostamento che ha fatto scattare l'ira della destra italiana.

Il Parlamento, si legge nella risoluzione, "esprime preoccupazione per gli attuali movimenti retorici anti-diritti, anti- gender e anti-Lgbtiq a livello globale, alimentati da alcuni leader politici e religiosi in tutto il mondo, anche nell'Ue; ritiene che tali movimenti ostacolino notevolmente gli sforzi volti a conseguire la depenalizzazione universale dell'omosessualità e dell'identità transgender, in quanto legittimano la retorica secondo cui le persone Lgbtiq sono un'ideologia anziché esseri umani; condanna fermamente la diffusione di tale retorica da parte di alcuni influenti leader politici e governi nell'Ue, come nel caso di Ungheria, Polonia e Italia", conclude l'emendamento.

Pronta la replica della Lega: “Al solo fine di attaccare gli avversari politici e di perseguire la propria agenda ideologica, la sinistra al Parlamento europeo ancora una volta torna a banalizzare una tematica importante come i diritti arrivando persino a paragonare l’Italia a una autocrazia che impedisce le minime libertà democratiche come l’Uganda - si legge in una nota della delegazione del Carroccio all'Eurocamera - Follia: che il Pd e i loro alleati europei giungano a sostenere tesi simili è la conferma di quanto questa sinistra abbia perso ogni contatto con la realtà. Questa deriva ideologica mina seriamente la credibilità, già molto fragile, delle istituzioni europee: non possiamo condividere assurdità di questo genere”, conclude la nota.