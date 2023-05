Italia e altri 8 Paesi membri chiedono la fine del diritto di veto nella politica estera Ue

Basta col voto all'unanimità per prendere decisioni sulla politica estera dell'Unione europea. Un gruppo di nove Paesi membri, di cui fa parte anche l’Italia, vuole trasformare l’attuale modalità di voto per facilitare l’adozione dei provvedimenti all0interno della Politica estera e di sicurezza comune (Pesc). Secondo questi Paesi in un contesto geopolitico in continua trasformazione l’Ue non può essere “ostaggio” di singoli veti, come è avvenuto recentemente per questioni relative alla guerra in Ucraina e a diversi provvedimenti che erano stati pensati per colpire la Russia di Vladimir Putin.

Come spiegano i nove Stati in una nota, l'obiettivo del cosiddetto "Gruppo di amici del voto a maggioranza qualificata", composto oltre che dal nostro Paese anche da Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna, è quello di “migliorare l’efficacia e la rapidità del processo decisionale dell’Ue in politica estera”. Sullo sfondo di questa presa di posizione ci sono le numerose sfide nate da un conflitto russo-ucraino che ha letteralmente incendiato il contesto internazionale, forzando l’Unione a prendere decisioni celeri ed a tratti inedite. Secondo i firmatari dell'appello il rafforzamento dell’Ue come attore di politica estera passa per la sconfessione del voto unanime in ambito Pesc in favore di un voto a maggioranza qualificata.

Il voto qualificato permetterebbe all’Ue di adottare una decisione col favore di 15 Stati membri che rappresentino almeno il 65% della popolazione totale del blocco, impedendo ad un singolo Paese di frenare sul nascere importanti iniziative. Nei mesi scorsi è stata l’Ungheria a mettersi spesso di traverso. Budapest ha inizialmente posto il veto su accordi chiave, tra cui il divieto sulle importazioni di petrolio russo ed un pacchetto di 18 miliardi di aiuti finanziari diretti a Kiev, rimuovendolo solo dopo aver visto soddisfatte alcune richieste unilaterali avanzate in precedenza.

Ad esempio, come riportato da Euronews, lo scorso giugno l’Ungheria aveva legato la rimozione di un suo veto all’eliminazione del patriarca Kirill, colui che aveva "benedetto" la guerra di Putin, dalla lista delle sanzioni europee. Un altro esempio della fragilità del sistema è quello del settembre 2020, quando la sola piccola Cipro riuscì a stoppare un pacchetto di sanzioni dirette alla Bielorussia a causa di una disputa con la Turchia.

Tra i maggiori sostenitori della riforma ci sono non solo tre grandi nazioni del blocco come Francia, Germania e Italia, ma anche alcune delle più alte cariche Ue, tra cui Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e lo stesso Josep Borrell, Alto rappresentante per la Pesc. "Se i Paesi sono consapevoli che una decisione verrà adottata a maggioranza qualificata saranno più incentivati a negoziare. Se invece si accorgono che il veto funziona, allora possono sedersi sulle loro posizioni e aspettare che siano gli altri a cambiare", scriveva Borrell già lo scorso anno.

Per ironia della sorte, al momento il gruppo dei nove è impossibilitato a procedere ad una vera e propria deliberazione in favore della riforma proprio perché non ci sono i numeri per conquistare una maggioranza qualificata. Tuttavia, l’invito ad unirsi a questa richiesta di riforma è aperto a tutti quegli Stati desiderosi di "compiere progressi nel processo decisionale" della politica estera europea, affermano i nove. Secondo i membri del gruppo, un processo decisionale più efficiente ed efficace sarà "decisivo per il futuro dell’Unione". Oltre al peso delle risoluzioni concernenti il conflitto ucraino, a fare la differenza sarà anche la prontezza nell’adozione di decisioni in tema di clima, regolamentazione digitale, mercato unico, nonché migrazione. I Paesi promettono di condividere le loro future scelte "in modo trasparente" con tutti i 27 Stati membri e di coordinare il loro lavoro con le istituzioni dell'Ue, conclude il comunicato.