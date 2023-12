Gli israeliani sparano contro civili in una parrocchia a Gaza, uccise madre e figlia

I soldati israeliani hanno oggi attaccato la parrocchia della Sacra Famiglia, a Gaza City. Nel luogo sacro cristiano, come riporta Vatican News, sarebbero state uccise due donne, probabilmente madre e figlia, la seconda assassinata mentre cercava di soccorrere la madre raggiunta dai colpi di fucile dei militari israeliani. Tra i feriti, riporta ancora la testata vaticana, ci sarebbe un uomo in gravissime condizioni. Gli israeliani avrebbero giustificato l'attacco dicendo che nella parrocchia sarebbero custodite delle armi, nello specifico un lancia missili. Diversi civili si sono rifugiati nell'edificio, e i militari avrebbero sparato contro chiunque tentasse di allontanarsi.

"Sono momenti di panico nella parrocchia di Gaza, stanno attaccando il complesso e la paura, soprattutto tra i bambini e gli anziani, è incredibile. Tutti sono a terra per paura di essere colpiti", sono le concitate informazioni riportate dall'Ansa che arrivano dalla parrocchia cattolica della Striscia, dove da due mesi sono rifugiate circa 600 persone. Secondo le stesse fonti i cecchini sparerebbero a chiunque si muova all'interno della parrocchia, un compound di diversi edifici.

"Sono stati giorni terribili. La mia famiglia, nella Chiesa cattolica di Gaza, riferisce di utilizzo di fosforo bianco e di colpi di armi da fuoco nella struttura. L'addetto alla raccolta dei rifiuti e il custode sono stati uccisi e i loro corpi giacciono all'esterno e non vengono raccolti. Anche i generatori hanno smesso di funzionare e quindi le telefonate sono a corto raggio. Naturalmente non c'è internet. Sono disperati e terrorizzati. Sono passati più di 60 giorni e la situazione non fa che peggiorare", ha scritto su X la deputata britannica Layla Moran.

Update. Soldiers are at the gates and there was a fire when they hit one of the (already dysfunctional) generators. There is no water left. There are 300 people there. We don’t know why this is happening. Are they going to be expelled from a church just days before Christmas??! https://t.co/iNoUmzoKnf