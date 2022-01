L'allarme: militanti dell'Isis stanno entrando in Ue con passaporti falsi

Diversi militanti dell’Isis starebbero lasciando la Siria con passaporti falsi e si starebbero dirigendo verso il Regno Unito, l'Unione Europea, gli Stati Uniti ed il Canada. Lo ha rivelato un'inchiesta del Guardian, che ha portato alla luce un sistema che ha nella Turchia il punto nevralgico.

Secondo il giornale britannico una di queste reti è gestita da un uzbeko che vive in Turchia e che ha legami con ambienti legati all'estremismo. I documenti, che sarebbero di altissima qualità, possono arrivare a costare fino a 12mila euro. Almeno 10 persone hanno attraversato illegalmente il confine siriano con la Turchia e sono partite dall'aeroporto di Istanbul grazie ai suoi passaporti. L'Ue è la destinazione più popolare, ma in almeno due casi le persone sono riuscite a viaggiare da Istanbul al Messico con passaporti russi falsi e, da lì, illegalmente hanno varcato il confine con gli Stati Uniti. Anche il Niger e la Mauritania sono destinazioni popolari, così come l'Ucraina e l'Afghanistan.

Recentemente l’uomo avrebbe addirittura aperto un canale su Telegram, chiamato "Istanbul Global Consulting" nel quale vende i suoi prodotti. Il crescente commercio suggerisce che pericolosi estremisti potrebbero scivolare sotto il radar dei servizi di sicurezza di tutto il mondo, sfuggendo alla giustizia per i crimini passati e potenzialmente in grado di continuare l'attività terroristica in paesi diversi dalla Siria. "Non chiedo a quale gruppo appartiene qualcuno. Sono disposto a lavorare con chiunque", ha detto l'uzbeko in una chat con un giornalista del Guardian, che si è presentato come un cliente interessato. "Non è il mio lavoro vedere chi è cattivo e chi no. I servizi di sicurezza dovrebbero occuparsene".

Nel 2015, lo Stato Islamico era riuscito a recuperare decine di migliaia di passaporti vergini in Siria, Iraq e Libia prendendo il controllo delle amministrazioni pubbliche o dei consolati durante le loro avanzate militari che il gruppo jihadista e ottenendo così tutto il materiale necessario per fabbricare questi documenti falsi e facendo allarmale le intelligence occidentali. Da allora, le agenzie di frontiera europee hanno investito in tecnologia e formazione del personale per identificare meglio i passaporti contraffatti. Ma in risposta le reti dei produttori hanno affinato le loro tecniche e offerto una più ampia varietà di nazionalità per i potenziali clienti.

L'uzbeko ha inviato diversi video della sua merce, tra cui nuovi passaporti francesi, belgi, bulgari e russi che sembrano avere autentiche filigrane di sicurezza e ologrammi. Nonostante sia impossibile falsificare un chip biometrico funzionante, i criminali riuscirebbero a eludere questo problema in quanto molto spesso i funzionari che controllano i passaporti ignorano quelli che non funzionano, facendo passare il titolare del passaporto.

"C'è un particolare venditore in Turchia che fornisce ai membri dell'Isis documenti di altissimo livello" usando interlocutori che parlano russo, arabo e altre lingue per soddisfare i diversi clienti, ha detto una fonte del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti. "Siamo a conoscenza di membri dell'Isis che usano questi passaporti falsi per attraversare l'Europa, e la sicurezza europea non riesce ad arrestarli tutti".

Mentre il servizio più popolare dei venditori di documenti è fornire documenti per i combattenti stranieri in Siria associati all'Isis e ad altri gruppi armati per viaggiare in Europa, il gruppo ha anche identificato nuovi clienti come per esempio i rifugiati afgani. L’inchiesta del Guardian rivela poi che i membri di alto livello del gruppo terroristico che vogliono uscire dalla rete di solito comprano diversi documenti da diversi paesi, e li usano per spostarsi frequentemente, cambiando passaporto per ogni nuovo volo o trasferimento.

Un cittadino russo che ha combattuto per l'Isis fino al 2015 ha raccontato di aver comprato inizialmente un passaporto di bassa qualità che ha utilizzato una sola volta per fuggire e che poi la sua famiglia è riuscita a mettere da parte abbastanza “soldi per comprarne uno di migliore qualità”. In questo modo è riuscito da acquistare un secondo passaporto russo con il quale è riuscito ad entrare in Ucraina. “È davvero buono - una volta sono stato fermato dalla polizia in Ucraina e l'hanno preso, ma me l'hanno restituito una settimana dopo dicendo che era tutto a posto. Sfortunatamente questo passaporto sta scadendo ora, quindi sto cercando di trovare i soldi per comprarne uno nuovo", ha raccontato.

Il venditore uzbeko si occupa anche di produrre certificati di morte falsi con timbro turco, questi possono essere inviati al proprio consolato e simulare in questo modo il proprio decesso per entrare in clandestinità. "A meno che tu non sia Abu Bakr Baghdadi (il leader dell'Isis ucciso nel 2019, ndr) nessuno andrebbe all'obitorio a controllare se sei davvero morto. Accetterebbero semplicemente quel documento e lo inserirebbero nel sistema", ha detto. Ci sono diverse opzioni di passaporto, a seconda dell'etnia dei clienti, delle lingue che parlano, di dove vogliono andare e di quanto devono spendere.

I documenti più economici con cui andare in Europa sono i passaporti di Russia, Kirghizistan e Kazakistan, che costano circa 5mila o 6mila dollari, come parte di un pacchetto di visti Schengen. Altre opzioni popolari e leggermente più costose sono i documenti ucraini e moldavi, che permettono di viaggiare senza visto nell'Ue. L'opzione più costosa è un passaporto Ue, che costa 8mila dollari, solitamente richiesto da occidentali e arabi che parlano un po' di francese e possono passare per francesi o belgi.

Di solito, un cittadino dell'Ue arriva in Turchia con il proprio passaporto, lo vende all'uzbeko e ai suoi colleghi per circa 2.500 euro, poi la foto del passaporto viene cambiata con quella di un cliente. Il proprietario originale del passaporto poi dichiara di averlo perso e chiede una sostituzione al suo consolato a Istanbul. I passaporti vengono stampati nei loro Paesi d'origine e portati nella nazione dove il cliente sta aspettando, e lì ricevono i timbri ufficiali d'ingresso alla frontiera, il che aiuta a cementare la legittimità del documento.

"Il passaporto in sé non costa relativamente nulla. Quello che costa sono i timbri", ha detto il venditore. "La maggior parte del denaro va in tangenti per i timbri". "In passato la qualità dei passaporti sul mercato era pessima, quindi c'era un numero limitato di paesi in cui si poteva viaggiare dalla Siria", ha detto. "Ora quei passaporti sono di così buona qualità che se hai abbastanza soldi, puoi andare assolutamente ovunque".