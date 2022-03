"L'invasione russa bloccata su tutti i fronti", secondo l'intelligenze britannica

L'invasione russa dell'Ucraina "si è ampiamente bloccata su tutti i fronti" con "le forze russe che hanno fatto progressi minimi sul terreno, nel mare e nello spazio aereo negli ultimi giorni, continuando a registrare pesanti perdite". Lo sostiene l' l'intelligence britannica nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra in Ucraina.

"La resistenza Ucraina è ancora solida e ben coordinata", prosegue la Defence intelligence evidenziando che "la maggior parte del territorio ucraino, comprese tutte le grandi città, resta sotto il controllo ucraino".

Un'analisi non condivisa da altri esperti di sicurezza, come Dmitri Alperovitch, capo del think tank Silverado Policy Accelerator e consulente di diversi ministeri statunitensi, secondo cui l'esercito russo sta facendo progressi: "Ha coperto una distanza maggiore in queste prime settimane di guerra rispetto all'esercito americano durante la guerra in Iraq del 2003", fa notare. E nonostante le perdite subite, "resta di gran lunga più numeroso dell'esercito ucraino".