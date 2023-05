L'intelligenza artificiale per controllare i migranti, violando i diritti umani

I sistemi di intelligenza artificiale (AI) stanno diventando sempre più presenti nelle nostre vite. Con queste tecnologie informatiche che diventano sempre più all'avanguardia, il loro utilizzo si sta espandendo in maniera enorme in diversi settori. Adesso questi programmi sono utilizzati anche per scopi legati alla gestione dei fenomeni migratori, delle richieste di asilo e nel controllo delle frontiere. Si tratta di un ambito molto delicato in cui, forse più che negli altri ambiti, c'è il rischio che questa tecnologia porti a violazioni dei diritti fondamentali.

Per questo Amnesty International ha inviato un appello firmato da Agnès Callamard, la direttrice generale del Segretariato internazionale della Ong, ai deputati europei che si stanno occupando dell'Artificial Intelligence Act, il regolamento della Commissione europea che mira a creare un quadro giuridico per regolare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Tra questi deputati c'è anche il capo delegazione del Pd a Strasburgo e Bruxelles, Brando Benifei. Il testo dell'Aula dovrebbe essere votato in commissione l'11 maggio, con il voto in plenaria previsto per la metà di giugno.

Amnesty, che fa parte della rete Protect Not Surveil, una coalizione di organizzazioni della società civile e accademici che lavorano sull'intersezione tra digitale e diritti umani, ha sottolineato che il regolamento deve proteggere tutte le persone dagli usi dannosi dell'intelligenza artificiale, sostenendo che "trattamento differenziato" sulla base dello status di migrante "è assolutamente ingiustificato e costituirebbe una violazione multipla degli obblighi dell'Ue in materia di diritti umani".

La lettera chiede che vengano proibite le nuove tecnologie informatiche in quattro ambiti che vengono ritenuti "incompatibili con i diritti umani dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo". Si tratta dei sistemi automatizzati di valutazione e profilazione del rischio che pone una persona in base al suo background, dei sistemi analitici predittivi utilizzati per studiare i possibili flussi migratori, dei "rilevatori di inganni" basati sull'intelligenza artificiale e infine del riconoscimento facciale.

In passato sia il Regno Unito che l'Olanda hanno utilizzato sistemi automatizzati di valutazione e profilazione dei viaggiatori che entravano nelle due nazioni, si tratta di algoritmi che fanno una pre valutazione delle domande di visto ricevute. Il sistema inglese, che è stato vietato nel 2020, prendeva alcune informazioni fornite dai richiedenti del visto e le elaborava automaticamente, assegnando a ogni persona un codice colore basato su un sistema 'a semaforo': verde, arancione o rosso. Uno dei parametri utilizzati era la nazionalità, ma non solo.

Se a una persona veniva assegnato il colore rosso la sua pratica era analizzata più attentamente e molto spesso rifiutata. Il Ministero dell'Interno aveva definito l'algoritmo come un sistema di 'snellimento' delle pratiche, ma questo sistema è stato bocciato dal Joint Council for the Welfare of Immigrants (Jcwi), un organismo indipendente che si occupa di diritti di migranti e richiedenti asilo. La posizione geografica di provenienza di una persone può rivelare una probabile (ma non sicura) etnia o essere un indicatore di razza o religione. Questo unito a eventuali dati sul livelli di istruzione o sul tipo di lavoro apre il potenziale per una profilazione discriminatoria illegale, ha sostenuto il Jcwi.

Un sistema simile era stato messo in atto nei Paesi Bassi e denunciato da un'inchiesta del collettivo di giornalisti investigativi Lighthouse Reports, prima di essere recentemente abolito, dopo che un report commissionato dallo stesso ministero degli Esteri, aveva denunciato il "razzismo strutturale" del sistema. Il fatto di provenire da un Paese considerato a rischio, come ad esempio l'Iran o l'Afghanistan, non significa necessariamente che la persona sia pericolosa, ma anzi potrebbe significare che si tratta di qualcuno che è in pericolo e sta sfuggendo da persecuzioni. Da qui l'importanza di trattare ogni caso in maniera individuale e senza pregiudizi.

"I sistemi di Intelligenza artificiale potenzialmente possono raccogliere molto più dati su una persone e utilizzarli per fare un suo profilo. Si possono registrare ad esempio le preferenze alimentari di un viaggiatore su un volo, e vedere ad esempio se ha comprato un pasto halal o kosher e dedurre così la sua religione. Questi dati possono essere passati dalle compagnie aeree alle guardie di frontiera che poi li inseriscono nel sistema che farà il profilo di un potenziale migrate o richiedente asilo", ci spiega Mher Hakobyan, Advocacy Advisor sul regolamento per l'Intelligenza artificiale di Amnesty. Anche in presenza di sistemi come questi, che potrebbero già essere in funzione in diverse nazioni a nostra insaputa, ovviamente la decisione ultima su una pratica di asilo o per un visto resta sempre ad appannaggio di un essere umano.

"È ovvio che il responsabile sarà comunque influenzato dall'analisi effettuata dal computer. Alcune ricerche hanno suggerito che, a causa della tendenza delle persone a fare eccessivo affidamento sulle raccomandazioni automatiche (cioè il pregiudizio dell'automazione), ad esempio nei settori della polizia e della giustizia, il coinvolgimento umano può in realtà 'certificare' decisioni algoritmiche errate, invece di essere una salvaguardia significativa", continua Hakobyan.

Problematici sono ritenuti da Amnesty anche i sistemi che, in base a dati economici e e geopolitici, predicono la provenienza e la direzione dei flussi migratori. "È chiaro che un sistema del genere può essere utile per contribuire a una corretta gestione del fenomeno, ma allo stesso tempo può essere un'arma per dare alle polizie di frontiera strumenti per attuare respingimenti, che sono illegali secondo il diritto internazionale, e che già avvengono in diversi Paesi europei anche senza l'ausilio dell'AI", denuncia Hakobyan.

Molto più pericoloso e potenzialmente razzista sembra essere il riconoscimento delle emozioni, una sorta di macchina della verità 2.0, che basandosi sulle reazioni del volto predirebbe le reali intenzioni di una persona. "Le aziende che sviluppano questa tecnologia la vendono spesso come uno strumento utile, anche se la loro validità scientifica non è ancora stata dimostrata. Ad esempio, sostengono che questi sistemi potrebbero aiutare le persone autistiche a 'leggere' le emozioni e a decifrare le espressioni della persona con cui stanno parlando. Tuttavia, è spesso un punto di vista discriminatorio su ciò che si intende per espressione emotiva 'normale'", spiega l'analista. "Queste tecnologie potenzialmente possono essere utilizzate anche negli interrogatori, se non lo sono già, e con i migranti soprattutto il rischio di errori è altissimo. Questi programmi sono sviluppati in Occidente, ma il modo in cui una persona reagisce a uno stimolo o a una emozione, dipende anche dalla nazionalità e dalla cultura. Il semplice modo di sorridere e il quando lo si fa può variare da Paese a Paese", sottolinea Hakobyan.

La Ong punta poi il dito contro il riconoscimento facciale retroattivo, la possibilità di collegare la foto di una persona con le immagini registrate dalle telecamere di controllo ai confini dell'Unione europea, per verificare in tempi rapidissimi se si tratta di qualcuno che è entrato in maniera irregolare nel territorio del blocco. Le esperienze pregresse di utilizzo di queste tecnologia, farebbero sorgere dei dubbi sulla loro efficacia.

"Ci sono diversi casi negli Stati Uniti di persone che sono state arrestate e messe sotto processo per errori del sistema - ricorda Hakobyan - È avvenuto diverse volte nei confronti di persone che partecipavano a manifestazioni di Black Lives Matters, che sono state accusate erroneamente di essere criminali. Un uomo recentemente è stato fermato e accusato di un furto che era avvenuto in un altro Stato. Ha passato dei giorni in cella, ha dovuto sostenere un processo con relative spese processuali per dimostrare finalmente che era solo un errore. Per un migrante, senza soldi e conoscenza della lingua locale, un evento del genere sarebbe terribile".