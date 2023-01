Lotta alla discriminazione dei rom: l'Europa promuove l'Italia

In Italia la Piattaforma nazionale Rom, Sinti e Caminanti rappresenta un "esempio promettente" in Europa nelle pratiche per l'integrazione di queste comunità. Lo scrive la Commissione europea nella sua valutazione dei quadri strategici nazionali nell'ambito del Piano decennale per il periodo 2020-2030 sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom.

La valutazione tiene conto delle misure introdotte da alcuni Stati membri per promuovere la lotta contro l'antiziganismo, la discriminazione e l'incitamento all'odio, nonché misure per rafforzare le capacità della società civile e garantire una partecipazione significativa delle donne e dei giovani rom. Secondo la relazione, nonostante i progressi, restano ancora diverse lacune da affrontare, "come l'assenza di bilanci chiaramente assegnati per l'attuazione e il monitoraggio delle strategie e delle misure esistenti per combattere la segregazione nei settori dell'istruzione e degli alloggi". Proprio su questi aspetti opera la piattaforma italiana, creata nel 2013 dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso fondi europei.

Secondo Helena Dalli, commissaria Ue alle Pari opportunità, "i problemi dell'antiziganismo, del razzismo contro i rom, della segregazione e della discriminazione persistono e in alcune situazioni sono gravi per molti dei sei milioni di rom che vivono nell'Ue. Mettere in atto i giusti quadri nazionali è solo metà della battaglia. Dobbiamo agire in parallelo a diversi livelli per raggiungere gli obiettivi prefissati".