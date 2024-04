La moglie lo lascia, lui per vendetta inietta mercurio alla figlia di un anno

La moglie lo ha lasciato poco dopo il parto e lui, per vendicarsi, ha deciso di iniettare nelle vene della figlioletta di poco più di un anno del mercurio. Un piano diabolico ordito da un giovane papà tedesco, che facendo del male alla piccola voleva punire l'ormai ex consorte. Il 30enne, accusato di tentato omicidio, è stato condannato a 13 anni di reclusione dal tribunale di Hannover, in Germania. La vicenda è avvenuta lo scorso anno nel piccolo comune di Springe, nella Bassa Sassonia: la bimba è sopravvissuta al folle tentativo del padre, ma si sta ancora riprendendo dagli effetti dell'avvelenamento da mercurio.

La vendetta nei confronti dell'ex moglie

Come riportano i quotidiani tedeschi, i giudici hanno optato per una pena superiore a quella richiesta dai magistrati, proprio in virtù del desiderio di vendetta manifestato dal 30enne: "Ha agito con il chiaro intento di fare del male alla figlioletta per colpire la madre della piccola, che lo aveva lasciato dopo la nascita della figlia". L'uomo non ha agito da solo, ma con l'aiuto della nuova compagna, una donna di 34 anni, anche lei condannata per il medesimo reato, ma con una pena lievemente inferiore: 12 anni di reclusione. Secondo gli inquirenti, la coppia ha iniettato mercurio nel piede della bambina consapevole del fatto che la sostanza non l'avrebbe uccisa, ma le avrebbe provocato delle atroci sofferenze. Un dettaglio che, secondo i giudici, la coppia avrebbe appreso da un programma crime visto in televisione, da cui avrebbero preso spunto per la loro vendetta. I due imputati nel corso del processo si sono accusati a vicenda, ma i giudici li hanno ritenuti entrambi colpevoli.

Il mercurio iniettato nel piede della bimba

La ricostruzione fatta dagli inquirenti è da brivido: i due avrebbero messo la bimba di un anno sul letto, per poi iniettare una prima volta il mercurio tra le dita dei piedi. In un secondo momento, viste le urla della bimba, che si dimenava per il dolore, la coppia ha deciso di iniettare il resto della siringa nella gamba. Lo stesso giorno, come se nulla fosse accaduto, l'uomo ha riconsegnato la bambina all'ex moglie. La donna si è subito accorta che qualcosa non andava e che la bimba stava provando dei forti dolori, così l'ha portata subito in ospedale. Dopo le iniezioni di mercurio la piccola ha sviluppato una grave infezione al piede e un'eruzione cutanea diffusa su tutto il corpo, ma la presenza del metallo pesante è stata scoperta soltanto in un secondo momento. La bambina ha dovuto subire diverse operazioni, oltre che sottoporsi a visite continue e numerosi trattamenti. Il padre inizialmente ha negato ogni cosa, prima di confessare tutto durante il processo insieme alla fidanzata: "Volevo che la mia ex soffrisse tanto quanto me durante la separazione". Un gesto imperdonabile secondo i giudici: "L'imputato ha anteposto i propri sentimenti al diritto alla vita della figlia, trasformandola nell'oggetto della sua vendetta".