L'influencer che può essere eletto al Parlamento europeo senza avere un programma politico

Uno youtuber controverso alla conquista del Parlamento europeo. È il viaggio intrapreso da Fidias Panayiotou, cipriota di 24 anni, che potrebbe ottenere alle elezioni europee uno dei sei seggi destinati a Cipro, nonostante la sua inesperienza politica.

Del suo programma elettorale si sa poco, se non pochissimo. Ma conta poco. Gli indici di gradimenti nei confronti del tiktoker gli possono garantire un posto nell'Europarlmento al fianco di politici ciprioti di lungo corso. Il sondaggio realizzato a fine maggio dall'agenzia cipriota RAI mostra come Fidias possa ottenere l'8,7 per cento dei consensi, in grado quindi di assicurarsi un seggio davanti ai partiti politici tradizionali che presentano sei candidati ciascuno, come il socialista EDEK, il centrista DEPA e il partito dei Verdi.

La mancanza di un programma politico

Fidias, che vanta 2,6 milioni di iscritti sul suo canale YouTube, aveva manifestato la sua intenzione di candidarsi già lo scorso gennaio, confessando di non avere alcuna idea di politica o di come funzioni l'Unione Europea, dichiarandosi però desideroso di imparare. "Ho 23 anni e non ho mai votato in vita mia: una sera mi sono detto che se non voterò mai e non mi interesserò mai, al potere ci saranno sempre gli stessi nerd, e così ho detto 'basta!', ha affermato. Pochi mesi dopo, per la precisione lo scorso aprile, ha formalmente presentato la sua candidatura correndo per il seggio all'Europarlmento come indipendente. Lo youtuber ha spiegato di essersi candidato da indipendente perché non voleva "adattarsi agli schemi" e per dimostrare che "non ha interessi di partito da seguire". Ha inoltre aggiunto che il suo obiettivo è spingere i più giovani a interessarsi e impegnarsi direttamente alla politica.

Questo perché i ciprioti sono disillusi nei confronti del sistema politico nazionale ed europeo. Sentimento che fa presagire alti tassi di astensionismo alle europee del prossimo 8 e 9 giugno. Secondo i sondaggi, i due partiti più grandi dell'isola mediterranea, il Raggruppamento Democratico e il Partito Progressista dei Lavoratori, potrebbero ottenere dei seggi in Parlamento. Nel dettaglio, il partito più votato sarà Raduno Democratico, di centrodestra e dato circa al 27 per cento, seguito dal Partito progressista dei lavoratori (AKEA), di sinistra e dato circa al 25. I sondaggi suggeriscono che il Fronte Popolare Nazionale di estrema destra potrebbe emergere molto più forte rispetto alla tornata elettorale del 2019, a causa dell'importanza attribuita all'immigrazione sull'isola.

Fidias, che ha profili anche su Instagram e su TikTok, è diventato famoso a partire dal 2019, principalmente per aver compiuto imprese bizzarre e controverse, come cercare di abbracciare Elon Musk, vivere una settimana in aeroporto gratuitamente, viaggiare in tutto il Giappone senza mai pagare, stare in piedi per quattro giorni di fila, non dormire per cinque giorni, tra le altre.