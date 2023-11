Indottrinava le donne per sfruttarle sessualmente, arrestato il guru dello yoga tantrico

Indottrinava donne per poi sfruttarle sessualmente, spingendole a compiere attività sessuali che trasmetteva anche in chat video. Con queste accuse le autorità francesi hanno arrestato il leader di un'organizzazione multinazionale di yoga tantrico. L'uomo, di nazionalità rumena, è stato arrestato nel corso di una vasta operazione di polizia nella regione di Parigi, che ha coinvolto ben 175 agenti di polizia che hanno eseguito in tutti 40 fermi nella capitale francese, nella Seine-et-Marne, nella Val-de-Marne e nelle Alpi Marittime.

Il leader dell'organizzazione, identificato dai media francesi come Gregorian Bivolaru, di 71 anni, è un insegnante di yoga e autore di fama internazionale. L'indagine su di lui e sulla sua federazione di yoga, il Movimento per l'Integrazione Spirituale nell'Assoluto (Misa), è iniziata dopo le segnalazioni di manipolazione psicologica e sfruttamento sessuale all'interno dell'organizzazione. Come racconta il Guardian, ex membri del Misa hanno allertato le autorità sui presunti abusi. Bivolaru è accusato di traffico di esseri umani, rapimento organizzato, stupro e abuso organizzato di debolezza da parte di membri di una setta. L'agenzia di polizia internazionale Interpol ha emesso un avviso di arresto per l'uomo a nome delle autorità finlandesi, dove è ricercato per presunto traffico aggravato di esseri umani. I siti web associati a Bivolaru sostengono che sia vittima di un ampio complotto per screditarlo.

L'operazione in Francia ha preso di mira diversi luoghi utilizzati dall'organizzazione, dove secondo le accuse le donne venivano indottrinate e costrette a pratiche sessuali. I luoghi, descritti come "ashram", servivano da alloggio per le adepte selezionate da Bivolaru per l'iniziazione alle pratiche di yoga tantrico. Le indagini svolte avrebbero trovato prove del fatto che le studentesse venivano costrette ad attività sessuali che includevano la partecipazione a chat video esplicite per ottenere un guadagno monetario. Queste presunte attività, presumibilmente svolte con il pretesto di insegnamenti di yoga tantrico, avrebbero fatto parte di un intricato sistema di sfruttamento e controllo finanziario.

