Aperta indagine su Frontex per la strage di migranti in Grecia

Aperta a Bruxelles un'indagine sul ruolo di Frontex nella strage di migranti al largo delle coste della Grecia a giugno. La garante dei diritti dell'Ue vuole capire se l'agenzia di frontiera comunitaria abbia o meno adempiuto ai suoi doveri di salvataggio quando il mese scorso un'imbarcazione è affondata a 47 miglia nautiche da Pylos, nel Sud del Peloponneso, uccidendo centinaia di migranti, in quella che è stata una delle peggiori stragi del Mediterraneo.

La Mediatrice europea Emily O'Reilly ha dichiarato che il suo ufficio esaminerà le regole interne di Frontex, la cooperazione con le autorità greche e i rapporti redatti dopo il disastro, affermando che le morti richiedono un attento esame. "Il mio ufficio si concentrerà sul ruolo di Frontex mentre cerchiamo di ricostruire gli eventi che hanno portato al rovesciamento dell'imbarcazione e alla morte di almeno 500 persone", ha dichiarato la garante annunciando l'inchiesta sul naufragio dell'Adriana del 14 giugno. "La migrazione verso l'Europa continuerà e spetta all'Ue garantire che agisca in modo da mantenere i diritti fondamentali e non perdere di vista la sofferenza umana", ha aggiunto O'Reilly.

I sopravvissuti hanno raccontato il tentativo fallito della guardia costiera greca di rimorchiare il peschereccio sovraccarico. Il Pakistan ha dichiarato che l'imbarcazione trasportava oltre 700 persone, tra cui almeno 350 pakistani. La guardia costiera greca ha tratto in salvo 104 persone, ma centinaia sono annegate in uno dei naufragi più letali degli ultimi anni in Europa. L'agenzia di frontiera comunitaria ha dichiarato che collaborerà con l'indagine. "Frontex considera il salvataggio di vite umane in mare come uno dei suoi ruoli essenziali e fornisce tutto il supporto necessario alle autorità nazionali quando necessario", ha scritto in un comunicato. Negli ultimi anni, per far fronte all'aumento dei flussi, Frontex ha ricevuto più fondi e poteri.

