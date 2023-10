La strage sulle strade europee, in un anno oltre 20mila morti

Continua purtroppo la strage quotidiana sulle strade italiane ed europee. In un anno i decessi sulle strade dei Paesi dell'Unione sono stati ben 20.640 un aumento del 4% rispetto al 2021, dovuto però anche alla ripresa dei livelli di traffico normali dopo la pandemia. Lo rivelano gli ultimi dati pubblicati dalla Commissione europea, relativi al 2022, secondo cui l'Italia in termini assoluti è la seconda nazione con più morti in termini assoluti, ben 3 159, dopo la Francia che ne ha registrati addirittura 3.267. Rispetto alla popolazione però il numero delle morti non è tra i più alti del blocco, 54 ogni milione di abitanti, una cifra comunque superiore alla media Ue che è di 46.

Come rileva Bruxelles in una nota, sebbene la tendenza di fondo a lungo termine dei decessi sia in calo (-9% rispetto all'anno pre-pandemia), non si sta riducendo a un ritmo sufficientemente veloce per raggiungere l'obiettivo comunitario di dimezzare il numero di morti entro il 2030, con i progressi che continuano a essere molto disomogenei tra gli Stati membri. La Lituania e la Polonia hanno registrato le maggiori diminuzioni, superiori al 30%, tra il 2019 e il 2022, anche se il tasso di mortalità in Polonia rimane ancora superiore alla media Ue. Al contrario, negli ultimi tre anni, il numero di vittime della strada in Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Slovacchia e Svezia è rimasto stabile o è aumentato.

La classifica generale dei tassi di mortalità dei Paesi non è cambiata in modo significativo rispetto a prima della pandemia, con le strade più sicure che si trovano in Svezia (22 morti per milione di abitanti) e Danimarca (26 milioni), mentre Romania (86 milioni) e Bulgaria (78 milioni) hanno registrato i tassi di mortalità più elevati nel 2022.

