Strage di giovanissimi, tre auto si scontrano e una prende fuoco: sette morti (cinque tra 17 e 19 anni)

Strage sull'asfalto in Francia. Sette morti in un incidente stradale vicino a Chartres, di cui cinque giovani tra i 17 e i 19 anni. Morta anche una coppia di anziani di 80 e 85 anni. La prefettura dell'Eure-et-Loir ha confermato la morte di sette persone. Lo scontro ha coinvolto tre veicoli poco prima delle 19 di martedì 18 giugno sulla strada D921 a Bailleau-le-Pin.

Tre auto coinvolte, una ha preso fuoco

"Un primo veicolo che viaggiava in direzione Illiers-Combray-Chartres, a bordo del quale viaggiavano cinque giovani, ha urtato un altro veicolo che viaggiava nella direzione opposta, sul quale si trovava la coppia di anziani", ha detto Fédéric Blanc, capo di gabinetto del prefetto dell'Eure-et-Loir. E' l'inizio di una carambola devastante. "Il primo veicolo si è poi scontrato con un terzo veicolo che proveniva anch'esso dalla direzione opposta. Il primo veicolo ha preso fuoco. Nell'incendio sono morti i cinque a bordo", ha aggiunto il capo di stato maggiore.

Ci sono anche due feriti

Feriti gravemente gli occupanti del terzo veicolo, una donna di 23 anni e un uomo di 21 anni: sono stati trasportati al centro ospedaliero di Chartres. "Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Si prega di evitare la zona per non interrompere l'organizzazione dei servizi di emergenza", hanno spiegato le autorità su X.