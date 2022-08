Scontro sulle montagne russe a Legoland: 34 feriti, di cui 2 gravi

Almeno 34 persone sono rimaste ferite in un incidente nel parco divertimenti di Legoland a Guenzburg, in Baviera. Due di queste persone sarebbero ferite gravemente. Proprio sabato scorso, in un altro parco divertimenti tedesco, una donna era morta cadendo da un ottovolante.

Stando a quanto riportano i media locali, l'incidente sarebbe avvenuto per lo scontro tra due trenini sulle montagne russe. Un treno avrebbe frenato bruscamente e l'altro lo avrebbe colpito, Sul posto sono intervenuti tre elicotteri, insieme ai vigili del fuoco e ai soccorsi.