L'errore del capostazione che ha causato il disastro ferroviario in Grecia

Dalle prime indagini, il capostazione di Larissa non avrebbe girato la chiave per cambiare il binario di uno dei due convogli. Nessuno ha poi avvisato il macchinista di essere sulla linea sbagliata. Una doppia dimenticanza fatale.

Il disastro ferroviario in Grecia

42 morti e oltre 100 feriti nell'incidente ferroviario in Grecia centrale, dove si sono scontrati frontalmente un treno passeggeri e uno merci. Molti studenti tra le vittime, tornavano da Atene a Salonicco. Di alcune carrozze non resta quasi nulla: è per questo motivo che ci sono ancora molti dispersi, forse addirittura decine secondo la tv pubblica (ma stime precise non ce ne sono). Arrestato il capostazione che ha dato il via a tutti e due i convogli sul medesimo binario. Un errore e un sistema ferroviario antiquato e inadeguato: mix micidiale.

Il capostazione durante il primo interrogatorio avrebbe in prima battuta attribuito tutto a un guasto, ma gli sono stati presto forniti documenti peritali secondo cui il sistema con cui il treno cambia linea funzionava normalmente. Un errore umano è l'ipotesi più probabile, dunque. Dopo il primo errore, nessuno ha inoltre avvisato il macchinista che stava procedendo a tutta velocità verso il disastro. Il capostazione avrebbe anche affermato che un altro treno ha avuto un problema in precedenza e che era sovraccarico di lavoro. Per la tv Ert, ci sono molti elementi che danno un quadro relativamente chiaro di cosa sia successo esattamente e non ci saranno lacune nelle indagini. Sui media ellenici c'è già anche l'audio conversazione tra macchinista e capostazione.

Secondo il racconto di un giornalista greco della Bbc , i treni viaggiavano a grande velocità perché non sapevano che l'altro stesse arrivando e l'impatto è stato così violento che "non è rimasto nulla delle prime due carrozze" dopo l'incidente. Dopo il disastro ferroviario si è dimesso il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Kostas Karamanlis. "Sono in politica da qualche anno, ma considero un elemento necessario della nostra democrazia che i cittadini del nostro Paese abbiano fiducia nel sistema politico. Questa si chiama responsabilità politica. Per questo rassegno le mie dimissioni dalla carica di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. È quello che sento il dovere di fare come minimo segno di rispetto per la memoria" delle vittime, ha afferma il ministro in una nota.

La strage degli studenti

Tanti gli studenti universitari a bordo del treno: lo ha riferito il sindaco di Tempé, Yorgos Manolis. Tornavano a Salonicco dopo un fine settimana prolungato a causa del Carnevale in Grecia. Ora tre giorni di lutto nazionale.

Il premier: "Tragico errore umano"

In un discorso televisivo dopo il suo ritorno dal luogo dell'incidente ferroviario che ha causato almeno 43 morti, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha affermato che la collisione è stata "principalmente" dovuta "a un tragico errore umano". "Decine di nostri concittadini, la maggior parte giovani, hanno perso la vita, in un orribile incidente ferroviario, senza precedenti nel nostro Paese", ha affermato aggiungendo che la decisione di dimettersi del ministro dei Trasporti è stata onorevole. Anche i capi dell'Organizzazione delle ferrovie elleniche (OSE) e della sua controllata ERGOSE hanno presentato le loro dimissioni.