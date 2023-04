Una gru sui binari

/ Paesi Bassi

Incidente ferroviario, deraglia treno passeggeri: decine di feriti, molti gravi

È successo nel cuore della notte a Voorschoten, un villaggio vicino a L'Aia, in Olanda. Il convoglio avrebbe urtato attrezzature da costruzione sui binari, tra cui una gru, per poi finire in un campo