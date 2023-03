Scontro tra treni in Grecia: capostazione accusato di omicidio colposo

Arrestato per omicidio colposo per negligenza e lesioni personali per negligenza il capostazione di Larissa, Grecia centrale, dopo il tragico incidente ferroviario avvenuto questa notte, forse il peggiore del Paese. Il bilancio provvisorio è di 40 vittime e 130 feriti. Si cercano 50-60 dispersi. "Alcuni corpi sono completamente carbonizzati e sono irriconoscibili, per la maggior parte si tratta di giovani", ha dichiarato Roubini Leontari, il primario della Medicina legale dell'ospedale di Larissa.

"Probabilmente errore umano"

"La prima valutazione mostra che la tragedia è dovuta a un errore umano", ha dichiarato Nikos Tsikalakis, il presidente del sindacato dei dipendenti di OSE, l'organizzazione delle ferrovie elleniche, ricordando che nelle ferrovie c?è poco personale. "Solo 750 persone mentre dovrebbero essere impiegati 2.100 dipendenti. Oggi non è più possibile che un capostazione parli con un altro, tutto deve essere più automatizzato", ha aggiunto. "Perché si verifichi un incidente ci vogliono più di due fattori. Il quadro completo, per dire di chi sia esattamente la colpa, cioè quale sia la causa principale, non possiamo saperlo, è troppo presto", ha dichiarato il sindacalista aggiungendo che nella tragedia "purtroppo abbiamo perso anche 10 persone del nostro staff".

Sull?incidente ferroviario è stato aperto un fascicolo d?inchiesta per chiarire le cause del disastro. Per il momento si sa solo che due treni, uno passeggeri e uno merci che viaggiavano sullo stesso binario, si sono scontrati frontalmente poco prima della mezzanotte e che a seguito della violenta collisione è scoppiato un incendio. Nella tragedia ferroviaria è coinvolta anche la Hellenic Train, azienda ferroviaria controllata al 100% da Trenitalia, la società del gruppo Fs spa.

Proseguono le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, impegnati ad estrarre i passeggeri intrappolati tra le lamiere dei vagoni. Nel frattempo centinaia di persone si sono messe in fila davanti agli ospedali di Larissa per donare il sangue ai feriti.