Scontro frontale tra due treni: almeno 32 morti e decine di feriti

Strage sui binari, lo scontro è avvenuto poco prima della mezzanotte. È di almeno 32 morti e 80 feriti il bilancio, destinato ad aggravarsi ancora, dell'incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Larissa, nella Grecia centrale.

Incidente ferroviario in Grecia

La società Hellenic Train ha riferito che durante la collisione tra il treno passeggeri Inter City e un treno merci c'erano a bordo poco più di 350 persone.

Secondo il gestore si è trattato di "uno scontro frontale" tra il convoglio merci e l'IC 62 che era partito da Atene per Salonicco. Tre vagoni sarebbero deragliati. Uno dei vagoni cargo ha preso fuoco e diverse persone sono rimaste intrappolate. Le immagini mostrate dalle tv di tutto il mondo in queste ore sono impressionanti: lo scontro è stato violentissimo.

Lo scontro frontale a Evangelismos

Secondo le prime informazioni, quando il treno ha iniziato il suo viaggio da Atene, trasportava 430 persone, poi a Larissa ne sono scese circa 80. I passeggeri che sono scesi dal treno illesi ricordano così il momento della collisione. "Ci eravamo fermati, eravamo in ritardo di un'ora perché un altro treno era davanti a noi e dovevamo aspettare. C'è stato un botto (...), il treno era pieno".

L'incidente è avvenuto alle 23:24 a Evangelismos, una cittadina a circa 22 chilometri a nord-est di Larissa e 230 chilometri a nord-ovest di Atene. Decine di mezzi di soccorso sono giunti sul luogo del disastro per prestare le prime cure ai feriti. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme ed estrarre dai vagoni ribaltati i passeggeri che erano rimasti intrappolati.