Bus sbanda e travolge i pedoni sul marciapiede: tre morti

Tre morti e una quarta persona ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Questo il tragico bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 ottobre a Cadice, nel sud della Spagna. Un pullman è finito fuori strada, travolgendo le persone che in quel momento passeggiavano sul marciapiede. Secondo quanto riferito dalla polizia alle agenzie di stampa spagnole, a causare l'incidente sarebbe stato un problema ai freni del mezzo, risultati fuori uso. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica.

Secondo una prima ricostruzione l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per invadere la corsia dei taxi nella carreggiata opposta. Nel suo tragitto il mezzo ha divelto segnali stradali e palme, per poi travolgere i passanti e fermare la sua corsa contro la parete esterna di un centro commerciale. Le vittime sono una donna di 60 anni di Cadice, una ragazza di 19 anni di Castilleja de la Cuesta e un ragazzo di 17 anni originario di Chiclana. L'autista del mezzo è rimasto illeso ed è risultato negativo all'alcol test. Anche i passeggeri a bordo, un gruppo di studenti di infermieristica diretti verso uno stage presso un centro sanitario di Cadice, non hanno riportato conseguenze.

