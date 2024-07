Auto piomba sui tavolini di un ristorante: un morto e 3 feriti gravi

Attimi di terrore a Parigi dopo che un automobilista, poi risultato positivo all'alcoltest, ha perso il controllo della sua auto piombando sui tavolini all'aperto di un bar-ristorante in rue du Père Lachaise, nel 20° arrondissement, provocando un morto e sei feriti, di cui tre ricoverati in ospedale in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.30 di mercoledì 17 luglio fuori dal locale "Le Ramus". A meno di dieci giorni dall'apertura dei Giochi olimpici e a due giorni dal ferimento con un coltello di un militare francese impegnato nell'operazione antiterrorismo "Sentinelle", si è temuto per un nuovo attacco, ma gli inquirenti propendono al momento per la pista di un incidente stradale.

Dopo lo schianto, il conducente del veicolo è riuscito a fuggire a piedi, per poi essere arrestato qualche ora dopo e posto in custodia cautelare. L'uomo è accusato di omicidio colposo e lesioni involontarie. È stata arrestata anche una seconda persona che si trovava a bordo dell'automobile.

