L'aereo si schianta durante lo show: morti e feriti, le immagini

Il velivolo ha perso quota all'improvviso, per cause ancora da accertare. Incidente in Ungheria, dove un aereo si è schiantato durante un air show provocando due morti e quattro feriti. L'evento si stava svolgendo presso l'aeroporto di Borgond, nella città di Szekesfehervar, circa settanta chilometri a sud-ovest della capitale Budapest. "Oltre al pilota sull'aereo c'era un passeggero e, tragicamente, entrambi hanno perso la vita", ha riferito la polizia ungherese. A terra invece quattro persone sono rimaste ferite, di cui tre gravemente ustionate.

A T-28 Trojan aircraft, reg. HA-RDM, has crashed on Sunday at an airshow in Hungary.



?: Mátyás Tóth pic.twitter.com/Mkh2eubKti — Gabriel Bobon (BoardingPass) (@GabrielBobon) September 10, 2023

I feriti gravi sono una donna, un uomo e una ragazza, mentre un altro giovane ha riportato ferite più leggere. Un video pubblicato dai media locali mostra l'aereo, un Trojan T-28 della North American Aviation del 1951, precipitare ed esplodere al suolo. Il piccolo aereo si è schiantato accanto a un'auto parcheggiata, che ha preso fuoco a causa dell'impatto dei detriti.

