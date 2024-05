Tragedia all'aeroporto olandese di Schiphol dove una persona è morta risucchiata dal motore di un aereo. L'incidente è avvenuto intorno alle 14:30 di oggi mercoledì 29 maggio. Secondo quanto si apprende l'incidente ha coinvolto un aereo "Cityhopper" prodotto dalla compagnia brasiliana Embraer in servizio per l'aviolinea Klm sulla rotta regionale tra Amsterdam e Billund in Danimarca.

Vandaag is er een afschuwelijk incident geweest waarbij een persoon in een vliegtuigmotor is beland. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en we hebben zorg voor de passagiers en collega’s die dit hebben gezien. De Koninklijke Marechaussee voert momenteel onderzoek uit. https://t.co/G7QD0Ihevl — Schiphol (@Schiphol) May 29, 2024

La notizia è stata confermata dalle autorità che hanno assistito i familiari della vittima e sbarcato i passeggeri del volo KL1341. Sul caso indaga la Polizia Militare Reale. In un comunicato la compagnia ha dichiarato: "Attualmente ci stiamo prendendo cura dei passeggeri e dei dipendenti che hanno assistito all'incidente a Schiphol".

L'anno scorso, un lavoratore aeroportuale del Texas è morto dopo essere stato "ingerito" in un motore all'aeroporto internazionale di San Antonio.