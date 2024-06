L'incidente tra due aerei durante lo show acrobatico: un morto, le immagini

Un'esibizione della pattuglia di volo acrobatico dell'Aeronautica militare si è conclusa con la tragica collisione fra due aerei, in Portogallo. Un pilota è morto e un'altra persona è rimasta ferita. L'incidente è avvenuto domenica 2 giugno nella città di Beja, durante il festival di volo acrobatico "Beja Air Show". Un velivolo è precipitato e altri due hanno dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. Il festival è stato interrotto e la base aerea di Beja è stata evacuata.

Two Yakovlev Yak-52 aircraft of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal.

One aircraft crashed, killing the pilot. pic.twitter.com/4eHdT23mAC — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) June 2, 2024

Il Beja Air Show si svolgeva alla base aerea numero 11, a Beja, nel sud del paese. La notizia è stata diffusa dall'Aeronautica militare portoghese, in un tweet in cui "comunica con rammarico che, alle 16:05, durante il festival aereo Beja Air Show, due aerei hanno subìto un incidente durante una dimostrazione aerea. È con un enorme sentimento di rammarico e costernazione che l'Aeronautica militare esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai conoscenti della vittima. A causa dell'incidente la manifestazione è stata immediatamente interrotta".

A Força Aérea lamenta comunicar que, pelas 16h05, no decorrer do Beja AirShow, duas aeronaves sofreram um acidente durante uma demonstração aérea.

Temos meios de socorro no local a prestar emergência, de acordo com plano de segurança estabelecido e imediatamente acionado. — Força Aérea Portuguesa (@fap_pt) June 2, 2024

Due aerei Yakovlev Yak-52 si sono scontrati in volo durante lo show. L'impatto ha causato la morte di un pilota spagnolo. Nelle immagini si vede uno degli aerei che esce dalla formazione, punta improvvisamente verso l'alto e colpisce l'aereo che guida la squadra. Il velivolo sembra senza controllo e precipita a terra, mentre l'altro aereo colpito riesce a controllare la situazione e ad atterrare. I due velivoli facevano parte del team "Yankstars" composto da portoghesi e spagnoli. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare.