In fiamme palazzo di 14 piani: "Ci sono persone intrappolate"

Un incendio di grandi proporzioni sta devastando un edificio di 14 piani a Valencia, in Spagna. Le squadre di soccorso stanno lavorando per mettere in salvo le persone intrappolate nell'edificio di nuova costruzione nel quartiere Campanar.

L'incendio è stato segnalato intorno alle 17:30 e le fiamme a causa del forte vento di ponente si sono rapidamente estese dal quinto piano lungo l'intera verticale dell'edificio di 14 piani, propagandosi verso un altro palazzo adiacente, anche questo di nuova costruzione, dove i vigili del fuoco stanno cercando di mettere in salvo i residenti dai balconi. Nell'edificio ci sono 138 appartamenti e nella zona è stato montato un ospedale da campo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il centro di coordinamento delle urgenze della Comunità Valenciana ha chiesto rinforzi al centro di emergenza nazionale della Protezione civile, che ha installato un ospedale da campo, mentre sono state mobilitate ambulanze e unità di rianimazione.

Almeno tre persone sono state portate fuori dal grattacielo in fiamme a Valencia con sintomi da intossicazione mentre altri sarebbero ancora intrappolati. Lo riferisce la tv spagnola Rtve sottolineando che un padre con la figlia, rimasti bloccati sul loro balcone, sono stati portati in salvo. "Ci sono grida e persone disperate in cerca di parenti o amici" che si trovavano all'interno dell'edificio, riferiscono i media.

Sui social media sono decine le immagini che documentano il rogo.