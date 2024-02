Droni hanno identificato vari corpi carbonizzati nel palazzo andato in fiamme a Valencia

Sono ore drammatiche in Spagna mentre si aspettano le conferme del bilancio ufficiale: nel pomeriggio di giovedì 23 febbraio è scoppiato un vasto incendio in un complesso residenziale di 14 piani a Valencia nel quartiere di Campanar. Le fiamme hanno divorato rapidamente il complesso residenziale: i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio e tentare di portare in salvo le persone che erano rimaste intrappolate sui balconi.

Per l'alta temperatura e il rischio di crollo della struttura le squadre dei vigili del fuoco non hanno ancora accesso all'edificio, mentre la lotta contro le fiamme continua dall'esterno. I droni hanno identificato vari corpi carbonizzati fra i resti della Torre 1 del complesso residenziale. Almeno 4 i corpi identificati, ma il vicedirettore generale delle Emergenze, Jorge Suárez, ha riferito ai media presenti sul luogo dell'incendio che si sta lavorando alla ricerca di venti dispersi.

Sotto inchiesta i materiali con cui è costruito l'edificio. Le fiamme partite da un appartamento si sarebbero infatti diffuse a tutto il complesso sospinte da forti raffiche di vento.



L'incendio è stato segnalato intorno alle 17:30 e le fiamme a causa del forte vento di ponente si sono rapidamente estese dal quinto piano lungo l'intera verticale dell'edificio di 14 piani, propagandosi verso un altro palazzo adiacente, anche questo di nuova costruzione, dove i vigili del fuoco hanno cercato di mettere in salvo i residenti dai balconi.

Drammatiche le testimonianze dei residenti. "Abbiamo visto i vetri esplodere per il fuoco e la temperatura è diventata insopportabile e siamo fuggiti fuori. Ma c'erano ancora molte persone all'interno". Nell'edificio c'erano 138 appartamenti e nella zona è stato montato un ospedale da campo.

I video mostrati dai media spagnoli hanno immortalato le operazioni di soccorso dei pompieri a un padre rimasto bloccato con la figlia sul balcone, per poi essere portati in salvo come si vede nel video qui sotto.

Il rogo è stato così violento che l'incendio è stato completamente incontrollabile. Così come i residenti anche i vigili del fuoco che erano entrati nel palazzo hanno lasciato l'edificio buttandosi sui materassi pneumatici posizionati nelle aree ritenute sicure.

"L'incendio si è propagato verso l'alto in pochi minuti: le fiamme correvano lungo le lastre di alluminio della facciata, verso l'alto" hanno raccontato a El Pais due ragazzi di 16 anni che si trovavano in un parco vicino al grattacielo di Valencia quando è scoppiato l'incendio.

Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sono scoppiate al quinto piano dell'edificio, "dalle tende di un appartamento", secondo quanto riferito da un altro testimone ai media spagnoli.

Sui social media sono decine le immagini che documentano il rogo. Dalle immagini presenti su Google maps si può vedere come il palazzo presenti un rivestimento molto simile a quello del tragico rogo della Torre dei Moro di Milano.