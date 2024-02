In fiamme parco divertimenti, esplode tutto: evacuato l'intero quartiere

Un enorme incendio è divampato all'interno del parco divertimenti acquatico di Liseberg, in Svezia, e una colonna di fumo nero si è rapidamente diffusa nella città Göteborg. A quanto si apprende, gli scivoli d'acqua all'interno del parco non erano ancora stati inaugurati. I servizi d'emergenza sono giunti sul posto intorno alle 10 del mattino e sono ancora a lavoro per cercare di placare le fiamme.

"Lo scivolo d'acqua si è sciolto, è rimasta solo la struttura in acciaio. È uno spettacolo macabro", ha dichiarato una testimone all'Aftonbladet.

La polizia ha fatto sapere che l'incendio ha provocato alcuni feriti, senza tuttavia fare riferimento al numero esatto di persone coinvolte. L'ospedale universitario Sahlgrenska afferma che quattro pazienti sono in cura presso il proprio ambulatorio per ferite lievi, mentre, secondo i servizi di emergenza, non ci sarebbero segnalazioni di dispersi. I soccorsi sono ancora a lavoro all'interno dell'edificio per scongiurare l'eventuale presenza di vittime. Resta incerta l'origine dell'incendio. A quanto si apprende, le fiamme sarebbero divampate a partire dall'area in cui sono presenti gli scivoli, ma dettagli più certi si avranno solo dopo che il fuoco verrà completamente domato e l'area messa in sicurezza.

Al momento gli edifici circostanti sono stati evacuati, e ai residenti di Göteborg - la seconda città più grande della Svezia - viene consigliato di rimanere in casa con le finestre chiuse, restando aggiornati sugli sviluppi in caso ci sia necessità di evacuare le case.

Articolo in aggiornamento