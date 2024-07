Incendio al settimo piano, a Nizza è strage: sette morti

Il bilancio è pesantissimo. Una strage. Sette persone sono morte in un incendio in un condominio di Nizza avvenuto questa notte. Tra le vittime ci sono anche dei bambini.

Rogo violentissimo

I vigili del fuoco sono stati chiamati intorno alle 2.30 per le fiamme al settimo piano di un palazzo nel quartiere di Moulins, una zona operaia a ovest del centro città. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.

Un famille déchiré par cette catastrophe 😭 @cestrosi pic.twitter.com/cEnUz3Fi60 — Habitants Quartiers des Moulins (@HabitantsM) July 18, 2024

"Purtroppo sette persone sono morte durante l'incendio", hanno riferito i servizi di emergenza. Una persona è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni e altre due sono state ricoverate. Quando i servizi di emergenza sono arrivati ​​sul posto, si sono trovati di fronte a un “violento incendio in un appartamento” al settimo piano dell’edificio. Hanno effettuato "tre salvataggi tramite scala aerea" e "33 persone sono state messe in sicurezza", spiegano i soccorritori. Sul posto impegnati 25 mezzi dei vigili del fuoco.