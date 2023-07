A fuoco nave con tremila auto a bordo, rischia di affondare in alto mare: è in balìa delle onde

E' di almeno un morto e diversi feriti il bilancio delle vittime dell'incendio in un mercantile al largo dell'Olanda. Sono stati evacuati 23 marinai, secondo quanto riferisce la guardia costiera. La nave Fremantle Highway è registrata a Panama. L'incendio è avvenuto quando si trovava a 27 miglia nautiche (50 km) a nord dell'isola di Ameland. Partita da Brema, era diretta in Egitto a Port Said. Secondo le prime informazioni, il mercantile trasporta circa 3mila auto (e proprio da un'auto elettrica sarebbero divampate le fiamme, che si sarebbero poi propagate rapidamente, secondo la guardia costiera). La nave rischia di affondare.

File photo of the cargo ship, the Fremantle Highway. It's reported that an electric car caught fire and the fire spread rapidly. It's feared the vessel may sink.



Some crew members were forced to jump into the water but were found by the Coast Guard. Their conditions are unknown. pic.twitter.com/azqrdCRodh — BNO News (@BNONews) July 26, 2023

L'equipaggio ha tentato di spegnere l'incendio da solo, ma senza successo. L'incendio ha continuato a propagarsi, rendendo inevitabile l'evacuazione. Si sta tentando di combattere l'incendio dal mare con barche dei vigili del fuoco e di raffreddare così la nave. “Stiamo anche cercando di evitare che la nave affondi, ma sta già sbandando considerevolmente”, dice la portavoce dei soccorritori. È stata chiamata sul posto l'assistenza medica. Anche le scialuppe di salvataggio della Royal Dutch Rescue Company (KNRM) di Ameland e Schiermonnikoog sono state impiegate nell'operazione di salvataggio. Anche altre navi che si trovavano nella zona hanno fornito assistenza e raccolto persone che si sono lanciate da bordo. I motori della nave Fremantle Highway sono fuori uso, è in balìa delle onde.