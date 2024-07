In fiamme la cattedrale di Rouen: il fuoco avvolge la guglia

Un incendio è in corso nella cattedrale gotica di Rouen, capoluogo della Normandia, nel nord della Francia. Il sindaco della città, Nicolas Mayer-Rossignol, ha fatto sapere che a prendere fuoco è stata in particolare una guglia dell'edificio.

Début d'incendie en cours sur la flèche de la cathédrale de @Rouen. Origine inconnue à ce stade. Tous les moyens publics sont mobilisés. Merci de faciliter leur intervention. pic.twitter.com/Lnu1vMrw5p — Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) July 11, 2024

"Tutte le risorse pubbliche sono state mobilitate", ha aggiunto il sindaco mentre sui social si diffondono i video che mostrano una vasta colonna di fumo diffondersi dalla cima della cattedrale. Sul posto 33 mezzi e una settantina di uomini dei vigili del fuoco. L'origine dell'incendio è al momento sconosciuta, ma si sa che sulla guglia erano in corso alcuni lavori per alcuni "problemi strutturali" e nelle foto si vede chiaramente il cantiere protetto dalle impalcature.

"Cattiva gestione" del restauro

La prefettura di Seine-Maritime, contattata dall'agenzia Afp, ha fatto sapere che "l'incendio è scoppiato in cima alla guglia, che non è in legno ma in metallo, attualmente in fase di restauro". Le autorità non sono però state al momento in grado di dire se la parte in legno della struttura sia o meno interessata dalle fiamme. La cattedrale è stata evacuata ed è stato allestito un perimetro di sicurezza, secondo quanto reso noto dalla prefettura, che ha fatto appello "a non recarsi sul posto per far lavorare i servizi di emergenza".

Secondo le prime informazioni ricevute dal ministero della Cultura e riferite dal quotidiano nazionale Le Figaro, l'incendio sarebbe stato causato da una "cattiva gestione" nel sito di restauro della guglia. I primissimi riscontri indicano che l'incendio sarebbe avvenuto nel ponteggio e riguarderebbe soprattutto i teloni di protezione. Intorno a mezzogiorno il ministro della Cultura Rachida Dati ha dichiarato che la "situazione sembra essere sotto controllo".