Spagna in fiamme, 40 gradi a Parigi: ondata di caldo straordinaria in mezza Europa

In Spagna, l'incendio più grave sta mandando in fumo un'area boschiva di 9mila ettari. In Francia, 18 milioni di persone fanno i conti con temperature che nelle prossime ore potrebbero superare i 40 gradi. E anche a Nord, dal Belgio al Regno Unito, la colonnina di mercurio sta facendo registrare livelli più alti delle Maldive. È un'ondata di caldo straordinaria per la tarda primavera quella che sta investendo mezza Europa.

Un' ondata che in Spagna e Francia, proprio come in Italia, arriva dopo una primavera particolarmente calda e secca e che aggraverà ulteriormente la siccità del suolo, in particolare quello agricolo, tanto che molte regioni stanno già limitando l'uso dell'acqua. Colpa di una zona d'alta pressione arrivata dal Maghreb attraverso la penisola iberica, caratterizzata da giornate soleggiate e venti leggeri, che sta impedendo all'aria Atlantica di entrare e raffreddare le temperature. Il tutto combinato con le emissioni record di Co2, che sta peggiorando ancora di più l'impatto delle temperature elevate sulla popolazione.

In Francia, 37 dipartimenti, ovvero 18 milioni di persone, sono interessati da questa ondata di caldo precoce. Sabato 18 giugno si prevede il picco, con temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi, anche a Parigi. Le autorità hanno dichiarato lo stato di allerta in molte aree per evitare che si ripeta quanto accadde nella storica ondata di caldo del 2003, che uccise più di 15mila persone.

In Spagna, le temperature sono aumentate vertiginosamente lo scorso fine settimana, arrivando anche a 12 gradi sopra i valori abituali, con punte fino a 43 gradi e diversi incendi boschivi. Nella Sierra de la Culebra, al confine con il Portogallo, le fiamme stanno distruggendo un'area boschiva di 9mila ettari. L'aumento delle temperature nelle prossime ore porterà il termomento sopra i 35 gradi in ampie zone del Penisola e nelle Isole Baleari. Le ondate di caldo con "temperature estremamente elevate" come quella che sta vivendo attualmente la Spagna "non sono più solo un aneddoto" e "hanno effetti estremamente negativi" per l'ambiente, ha affermato il premier spagnolo Pedro Sanchez, annunciando misure straordinarie per la "ricostruzione di paesaggi" e "del ciclo dell'acqua".

Nel Regno Unito, per la seconda giornata consecutiva, i termometri hanno fatto registrare un picco, il più alto dell'anno, con temperatura intorno ai 34 gradi. In cerca di refrigerio, i britannici si sono riversati a migliaia nei parchi e nelle spiagge. Fa cosi' caldo che per la prima volta nella sua storia l'ippodromo di Royal Ascot ha consentito agli uomini di togliersi giacca e cravatta.

L'ondata di caldo si concluderà probabilmente domenica con l'ingresso di aria fresca dall'Atlantico, che dovrebbe provocare piogge e un rapido abbassamento delle temperature. "Nel corso dei prossimi giorni, però, potrebbero verificarsi altri fenomeni di questo tipo", in altre parti d'Europa, compresa l'Italia, dice all'Agi Claudio Cassardo, docente di Fisica dell'atmosfera presso l'Università di Torino: "Le previsioni suggeriscono infatti che questa pulsazione potrebbe trasferirsi gradualmente verso le nostre regioni con una piccola attenuazione durante il weekend, ma con una ripresa all'inizio della settimana successiva", spiega l'esperto.