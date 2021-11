Le imprese libere di licenziare i dipendenti se non si vaccinano, tolleranza zero in Lettonia

Se non ti vaccini ti licenzio. Le imprese della Lettonia potranno dare questo ultimatum ai loro lavoratori, dopo l'ok del parlamento di Riga all'ulteriore stretta voluta per provare a fermare la diffusione del coronavirus che continua a essere a livelli allarmanti. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha inserito la nazione tra quelle che destano "estrema preoccupazione" in relazione alla pandemia di Covid-19.

Il Paese si trova ad affrontare una delle peggiori ondate della malattia dell'Unione ed è stato il primo nel blocco a introdurre lo scorso mese un nuovo lockdown, imponendo ai cittadini di poter uscire di giorno solo per motivi urgenti con un totale coprifuoco dalle otto di sera alle cinque del mattino. Di fronte a questa situazione ieri il parlamento lettone ha approvato una legge che consente alle aziende di sospendere i non vaccinati senza retribuzione se si rifiutano di ricevere le dosi o, quando possibile, di imporgli il lavoro a distanza. Però se il dipendente continuerà a rifiutare l'iniezione a tre mesi dalla sospensione, a quel punto l'impresa potrà cacciarlo, considerando il licenziamento per giusta causa.

"A quel punto vorrà dire che c'è una ragione sufficiente per ritenere che tale persona non sia adatta per la posizione", ha scritto il governo lettone in una presentazione al parlamento, spiegando il ragionamento alla base del provvedimento, come riporta la Reuters. Delle eccezioni saranno previste per coloro che hanno motivi medici per non vaccinarsi. Le nuove regole entreranno in vigore il 15 novembre, quando la Lettonia uscirà dal confinamento. In precedenza, l'obbligo del vaccino si applicava solo ai lavoratori della sanità, dell'istruzione e dell'assistenza sociale.