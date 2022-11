Imprenditore uccide un ispettore del fisco e si suicida

Un ispettore del fisco è stato ucciso durante un controllo di routine a casa di un commerciante. Quest'ultimo, tale Sandy T. secondo quanto riportano i media transalpini, si è tolto la vita dopo l'efferato gesto. È successo inn Francia a Bullecourt, paesino di poco più di 200 abitanti.

La tragedia è avvenuta lunedì 21 novembre, quando due funzionari dell'agenzia delle entrate si sono recati a casa di un antiquario. Il negoziante ha sequestrato i due agenti, prima di accoltellare uno di loro "con diverse coltellate", ha dichiarato la procura di Arras in un comunicato. Sandy T. ha poi chiamato l'ex moglie che giunta sul posto ha trovato un uomo a terra senza vita e una donna legata a una sedia. L'ispettore è morto "probabilmente a causa di ferite da taglio e l'agente che lo accompagnava, che era molto scioccata, è stata presa in carico dai servizi di emergenza. La sua vita non è in pericolo. Si ritiene che il sospetto si sia ucciso con un fucile", ha spiegato l'ufficio del procuratore.

Da maggio, l'autorità fiscale francese stava esaminando la regolarità dei conti dell'impresa di Sandy T. e aveva fissato per lunedì un incontro per discutere dei risultati dell'indagine. Il procuratore ha detto che l'omicidio sembra essere stato premeditato: "Abbiamo trovato sul posto le fascette di metallo con cui erano legati l'ispettore capo ucciso e una sua collega", e "queste erano state probabilmente acquistate prima dei fatti", dato che era stato fissato un appuntamento per l'ispezione.

L'uomo non aveva precedenti ma aveva commesso "atti di violenza contro i minori", ha aggiunto il procuratore Sylvain Barbier Sainte Marie. Secondo Éric Bianchin, sindaco di Bullecourt, l'uomo raccoglieva oggetti da case private e da autosaloni per rivenderli nella fattoria di sua proprietà. "Non ho mai avuto alcun problema con lui", ha dichiarato il sindaco ai media francesi, aggiungendo che era arrivato nel villaggio quattro anni prima.