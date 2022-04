L'imperatore giapponese come Hitler e Mussolini: Kiev si scusa per l'errore storico

Il governo ucraino si è scusato per aver pubblicato una foto dell'imperatore giapponese Hirohito in un video che lo mostrava con Adolf Hitler e Benito Mussolini. “Le nostre sincere scuse al Giappone per aver commesso questo errore”, si legge in un post pubblicato dal profilo ufficiale del governo di Kiev. “Non avevamo intenzione di offendere il popolo amico del Giappone”, si legga ancora nel messaggio di scuse. Nelle ore successive l’account ha pubblicato una versione modificata del video senza la foto dell’imperatore giapponese ai tempi della Seconda guerra mondiale.

Il video che ha scatenato forti polemiche in Giappone, alle quali sono seguite le scuse di Kiev, era stato pubblicato dal governo ucraino su Twitter il primo aprile. Lo spot contro l’invasione russa e a sostengo della resistenza ucraina equiparava la Russia di Vladimir Putin alla Germania nazista, all’Italia fascista e al Giappone alleato dei due Stati europei. Sotto le foto dei tre leader dell’alleanza - Hitler, Mussolini e Hirohito - compariva la scritta “fascismo e nazismo furono sconfitti nel 1945”.

Un accostamento ritenuto “del tutto inappropriato” ed “estremamente deplorevole” da parte di rappresentanti del governo di Tokyo. Il ruolo dell’imperatore Hirohito nell’alleanza con il nazifascismo rimane ancora oggi un tema fortemente controverso. Venerato come un dio durante la Seconda guerra mondiale, Hirohito poi rinunciò allo status di divinità dopo la sconfitta del Giappone e rimase al potere fino alla sua morte, nel 1989.

Mentre l’alleanza con la Germania di Hitler viene storicamente imputata al primo ministro durante la guerra, Hideki Tojo, l’imperatore Hirohito viene ricordato come il protagonista della ripresa post-bellica del Giappone, nei decenni ruggenti dell’economia nipponica che in poco tempo riuscì ad affermarsi come seconda economia a livello globale.

Negli ultimi mesi il Giappone si è unito agli alleati statunitensi ed europei nelle sanzioni contro la Russia di Putin e ha rotto con la sua tradizione pacifista inviando equipaggiamenti militari non letale all’Ucraina. Tokyo ha comunque fatto sapere che continuerà a sostenere gli ucraini nella difesa del loro Paese dall'invasione russa, nonostante la gaffe del governo di Kiev.