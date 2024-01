Ilaria Salis: come sono davvero le carceri ungheresi

Le immagini di Ilaria Salis incatenata a mani e piedi hanno destato forte scalpore in Italia e in Europa. La 39enne insegnante di Monza è sotto processo a Budapest, in Ungheria, accusata di aver aggredito alcuni estremisti di destra, insieme ad altre persone. Per questa accusa la procura ha chiesto che le vengano inflitti 11 anni di reclusione. E la donna è in carcere già da 11 mesi, in condizioni che i familiari hanno definito disumane. E non solo i familiari. Le condizioni delle prigioni del Paese governato da Viktor Orban, sono state definite pessime da diverse organizzazioni umanitarie, che puntano il dito contro sovraffollamento, sporcizia e mancanza di personale.

Un recente rapporto del Comitato ungherese di Helsinki, un gruppo per i diritti umani, ha raccolto molte testimonianze che parlano di infestazioni di cimici, freddo, regolamenti che vietano l'esercizio fisico nelle celle, divieto generale di contatto fisico tra visitatori, acqua calda insufficiente e cibo scadente. Una situazione che, secondo la Ong, porta a "pene inumane e degradanti". Andras Kadar, del Comitato di Helsinki, ha dichiarato alla Bbc che le autorità carcerarie ungheresi "usano abitualmente la coercizione fisica quando presentano gli imputati detenuti davanti al tribunale, e questa non è solo una violazione dei principi legali nazionali, ma anche degli standard della Corte europea dei diritti umani". "Vedere una scena così medievale in un tribunale di uno Stato dell'Ue è semplicemente spaventoso", ha detto riferendosi alle immagini di Salis ammanettata Juan Fernando López Aguilar, presidente della commissione per le Libertà civili del Parlamento europeo, sostenendo che la situazione "è molto preoccupante".

Secondo il rapporto del Comitato di Helsinki, le infestazioni da cimici dei letti nelle carceri "sono un problema di lunga data". A settembre 2023, cimici dei letti sono state segnalate dai detenuti e dai loro parenti in 20 istituti in totale. Un detenuto ha segnalato morsi di cimici paragonabili alle dimensioni di una carta bancaria. E a popolare le carceri sono in buona parte persone che, come Ilaria Salis, si trovano in carcere preventivo e sono in attesa di processo e di una sentenza definitiva. Gli arresti di persone in attesa del giudizio di un giudice sono aumentate sotto il governo di Orban, che ha anche attuato una stretta sul potere giudiziario, che è stato posto sempre più sotto il controllo dell'esecutivo, cosa che ha portato a una lunga battaglia con l'Unione europea che è ancora in corso.

I dati dell’Ufficio del Procuratore Generale mostrano che sia il numero di persone in custodia cautelare sia la sua durata media sono in aumento. Secondo le statistiche forme di detenzione più leggeremo, come i domiciliari o l'obbligo di firma, sono significativamente sottoutilizzata rispetto alla custodia cautelare, suggerendo che i pubblici ministeri considerano la custodia cautelare come la misura coercitiva principale da avviare nel procedimento penale. "È essenziale sottolineare che dal 2018 il numero di detenuti in custodia cautelare e il loro rapporto rispetto alla popolazione carceraria totale è aumentato notevolmente. Negli ultimi anni, i detenuti in custodia cautelare costituiscono circa un quarto della popolazione carceraria totale", denuncia il rapporto.

Anche il Consiglio d’Europa, ha puntato il dito contro il sistema carcerario ungherese. In un rapporto del 2018 afferma che alcuni detenuti raccontano di essere stati picchiati all’arrivo nelle stazioni di polizia, prima di essere trasferiti in carcere. "I presunti abusi consistono in pugni in faccia, calci negli stinchi, pestoni fatti con l’obiettivo di infliggere dolore, generalmente in assenza di testimoni o fuori dalle inquadrature delle telecamere di sicurezza", sostiene il report.