Il gorilla più vecchio del mondo compie 65 anni

La gorilla più vecchia del mondo, Fatou, ha compiuto 65 anni, e per questo lo zoo di Berlino, in cui l'animale si trova, ha deciso di festeggiare il suo compleanno facendole anche una torta. "La nostra signora gorilla festeggia oggi il suo 65esimo compleanno, il che la rende la gorilla più anziana del mondo", ha scritto lo zoo su Instagram, aggiungendo che "anche quest'anno non poteva mancare la tradizionale torta di compleanno. Il pasto di compleanno è sempre qualcosa di molto speciale per Fatou".

Le foto nel post mostrano l'enorme primate che si gode una torta decorata con bacche e frutti con l'immancabile simbolo dei "65" anni. Come riporta la Cnn Fatou arrivò a Berlino nel 1959 in quelle che lo zoo descrisse come "circostanze insolite" in un comunicato stampa del suo 61esimo compleanno. Un marinaio aveva usato la giovane gorilla per pagare il suo conto in una taverna a Marsiglia, in Francia, dopodiché l'animale era stato portato in tutta Europa prima di essere acquistata dallo zoo in Germania.

Si stima che avesse solo due anni al momento del suo arrivo. Nel 2019, Fatou è stato nominato il "gorilla vivente più anziano in cattività" dal Guinness World Records dopo la morte di Trudy, un gorilla nato nel 1956,ed è uno degli unici animali allo zoo di Berlino nati allo stato brado. La sua longevità è spettacolare, visto che in cattività i gorilla di solito vivono fino a 50 anni.