L'Ikea fa causa al partito di destra alleato di Salvini

Ikea ha fatto causa al Vlaams Belang, partito belga di ultra destra alleato al Parlamento europeo della Lega di Matteo Salvini. Il motivo? La strumentalizzazione del logo della multinazionale svedese utilizzata dal partito in una campagna anti-immigrazione.

Nella vignetta oggetto del contenzioso si può osservare un omino con una bandiera con il leone simbolo delle Fiandre, la regione più ricca del Belgio che il Vlaams Belang vorrebbe separare dal resto del Paese. Al suo fianco, un altro omino con un elmo vichingo e uno scudo giallo e blu. Sopra l'immagine, compare il marchio Ikea, il cui nome è stato scelto come acronimo dello slogan della campagna del partito: "Immigratie Kan Echt Anders" ("un'altra immigrazione è davvero possibile").

La reazione di Ikea, che da anni propone una comunicazione inclusiva e progressista, è stata immediata: il gruppo svedese ha avviato un'azione legale contro il partito fiammingo affinché smetta di utilizzare il suo marchio "per scopi politici". "Siamo sconvolti dal fatto che il marchio e l'identità dell'azienda siano stati violati", ha dichiarato il portavoce di Ikea Belgio. "Cerchiamo di assumere una posizione politicamente neutrale e non vogliamo che il nostro marchio venga utilizzato in un modo che suggerisca che sosteniamo qualcosa quando non lo facciamo", ha continuato.

Il disegno fa parte di una campagna anti-immigrazione promossa dal Vlaams Belang che mira a ridurre le possibilità di ricongiungimento familiare per i residenti migranti ai soli coniugi e figli minorenni. Nonni, nipoti e figli maggiorenni sarebbero così esclusi. Il piano prevede anche di limitare al minimo l'assistenza legale gratuita e di ridurre notevolmente il periodo di ricorso per la procedura di asilo. Altri interventi riguardano il controllo di cellulari e dei computer portatili dei richiedenti asilo, la possibilità per la polizia di fare irruzione in casa anche senza prove di reato concrete, e l'inasprimento delle condizioni per l'ottenimento della nazionalità belga. Quest'ultima proposta prevede che per ottenere la nazionalità occorrano almeno dieci anni di residenza legale e il superamento di un test di cittadinanza. Infine, il Vlaams Belang vuole che l'assistenza sociale ai migranti sia limitata al minimo.