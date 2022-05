"L'uso eccessivo d’ibuprofene potrebbe aumentare il rischio di dolori cronici"

Bloccare un'infiammazione con i farmaci, come l'ibuprofene, potrebbe portare a problemi più difficili da gestire, come il dolore cronico. È quanto rivela uno studio, i cui risultati indicano il fatto che l'infiammazione potrebbe avere un effetto protettivo, come impedire che il dolore acuto diventi cronico, e che ridurla eccessivamente possa essere dannoso.

Lo studio, condotto dalla McGill University in Canada, ha seguito 98 pazienti con dolore alla schiena per tre mesi. Quelli che avevano smesso di soffrire di dolore presentavano risposte infiammatorie più elevate, guidate da globuli bianchi chiamati neutrofili, rispetto ai pazienti il cui dolore persisteva. I ricercatori hanno poi condotto degli esperimenti sui topi, questi hanno dimostrato che il trattamento con Fans (farmaci antinfiammatori non steroidei) sembrava prolungare il dolore, mentre altri farmaci antidolorifici, non avevano alcun effetto.

Infine, lo studio ha analizzato mezzo milione di adulti britannici, rilevando che coloro che hanno usato antidolorifici antinfiammatori come l'ibuprofene per curare un mal di schiena avevano un rischio maggiore del 70 per cento di sviluppare dolore a lungo termine rispetto a coloro che avevano assunto alternative come il paracetamolo. I ricercatori sospettano che gli antinfiammatori attenuino un aspetto del sistema immunitario che svolge un ruolo importante nella riparazione dei danni.

Alcuni esperti, riporta il New York Times, hanno invitato alla cautela nell'interpretare i risultati in modo troppo ampio. Lo studio non ha utilizzato il gold standard per la ricerca medica, ovvero uno studio clinico in cui le persone affette da mal di schiena vengono assegnate in modo casuale ad assumere un farmaco antinfiammatorio non steroideo o un placebo e seguite per vedere chi sviluppa dolore cronico.

Commentando i risultati, il professor Blair Smith, titolare della cattedra di scienza della salute della popolazione presso l'Università di Dundee, ha detto che “è importante notare che questo è solo uno studio e che sono necessarie ulteriori ricerche per confermare e approfondire questo aspetto”, riporta il Guardian.