Hostess palpeggiata durante il volo, pilota costretto ad atterraggio di emergenza

Un passeggero britannico di 66 anni ha aggredito sessualmente un'hostess durante un volo partito da Leeds, nel Regno Unito, con direzione Alicante, in Spagna. L'uomo, che era ubriaco, avrebbe molestato la donna infilando la mano sotto la gonna e toccandole le parti intime.

Subito dopo l'aggressione, il pilota ha deciso di effettuare un atterraggio di emergenza nel primo aeroporto disponibile, Nantes-Atlantique, in Francia, dove l'autore del reato è stato arrestato dalla polizia di frontiera francese e preso in custodia. L'uomo, il cui tasso alcolemico era pari a 2,2 grammi per litro, ha aggredito l'hostess durante la distribuzione di bevande lungo il corridoio centrale.