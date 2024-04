Chi è l'alleato austriaco di Salvini, che vuole la galera per i richiedenti asilo

Chiudere i confini e mettere preventivamente in prigione i richiedenti asilo. Le proposte di Herbert Kickl, leader del partito delle Libertà (FPÖ), si stanno espandendo in Austria, riscontrando consensi sempre maggiori. L'Fpo risulta in testa ai sondaggi, sfiorando il 30% dei consensi. Il suo capo, figlio della classe operaia, in vista delle elezioni europee di giugno propaga anche idee "pro-Russia", no-Vax e nazionaliste, miscelando i consueti ingredienti dell'estrema destra e facendo leva su un diffuso malcontento. Al Parlamento europeo la famiglia politica a cui appartiene è quella di Identità e democrazia, la stessa della Lega di Matteo Salvini. Entrambi sono stati messi alla porta da Ursula von der Leyen, che invece ha appena aperto ai Riformisti e conservatori di Giorgia Meloni. La presidente della Commissione Ue, in vista di un nuovo governo europeo, preferisce lasciare fuori i partiti con legami ancora ambigui con Mosca e che la prendono di mira per il suo sostegno all'Ucraina.

L’attacco alla "guerrafondaia" von der Leyen

Pe le prossime europee il messaggio lanciato dal Fpo è chiaro: "Fermate la follia dell'Ue" si legge in un manifesto in cui compare la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky stretti in un abbraccio. Il presidente del partito, Herbert Kickl, ha dichiarato alla stampa che l'Ue è diventata il "più grande guerrafondaio degli ultimi decenni". In un melting pot visivo, sullo stesso manifesto compaiono sullo sfondo una barca di migranti e un carro armato, insieme ad una siringa gigante. Tutti i cavalli di battaglia dell'estrema destra fusi in un'unica immagine: russofilia, critica alle misure della pandemia, contrasto all'immigrazione. I sondaggi Ipsos dicono che questa retorica li sta premiando con un 28,2% (dati di marzo) di promesse di voto per eleggere i rappresentanti al Parlamento europeo il 9 giugno. Il partito socialdemocratico di centrosinistra Spo è fermo al 22%, e appena dietro (21%) c'è il Partito popolare di centrodestra (Ovp). Se l'Fpo dovesse trionfare, si profilerebbe la possibilità di indire nuove elezioni e andare al governo. Non sarebbe la prima volta in assoluto, ma stavolta ci arriverebbero con una forza elettorale mai raggiunta in precedenza.

Le origini naziste dell'Fpo

Nato come partito pan-germanista circa dieci anni dopo la fine della prima guerra mondiale, l'Fpo ha mutato pelle e proposte nel corso del tempo. In origine gran parte dei suoi membri proveniva dal defunto partito nazista austriaco, ha spiegato a France 24 Benjamin Biard, ricercatore presso il think tank Centre de recherche et d'information socio-politiques (Criso) con sede a Bruxelles. La prima volta che l'Fpo è riuscita ad andare al potere è stato nel 1983-1986, ma all'epoca aveva abbandonato le sue basi ideologiche per aderire a posizioni "liberali". È entrato così a far parte di un governo di coalizione con i socialdemocratici dell'Spo. Nell'86 l'arrivo del controverso leader Jorg Haider, revisionista sul passato nazista dell'Austria, ha rispedito il partito nell'alveo dell'opposizione, spostandolo nuovamente verso la destra nazionalista e populista. Tra divisioni interne e saliscendi elettorali, l'Fpo non è mai sparito dalla vita politica austriaca. Al 2017-2019 risale l'ultima esperienza di governo, in collaborazione coi popolari di destra dell'Ovp. Questa nuova esperienza al potere è stata interrotta quando l'allora leader del Partito delle libertà Heinz-Christian Strache è stato costretto a dimettersi dalla carica di vice-cancelliere a causa dello scandalo di corruzione noto come "Ibiza-gate".

Prigione preventiva per i migranti

In quell'arco di tempo al governo, Herbert Kickl diventa ministro dell'Interno. È in questa veste che avanza una serie di proposte controverse in materia di immigrazione. Prima parla della possibilità di un'espulsione più rapida dei rifugiati che hanno commesso crimini, già dopo la condanna in primo grado, quindi prima della conclusione di una procedura penale completa. L'idea viene alla fine cassata per incompatibilità con la Costituzione. Nel 2019 pianifica un emendamento costituzionale per imporre la detenzione preventiva ai richiedenti asilo, classificati come "minaccia per l'ordine pubblico". La proposta non passa solo grazie all'opposizione dei partiti Liste Jetzt e Neos, che la ritengono lesiva dei pilastri fondamentali dello stato di diritto. Secondo Kickl, le richieste d'asilo in Austria non dovrebbero più essere fatte perché il Paese sarebbe circondato da "Paesi terzi sicuri", dove i migranti potrebbero trasferirsi anziché sostare sul territorio austriaco. Questa linea dura, secondo l'esperto di estrema destra Biard, ha il solo obiettivo "di riuscire a creare un senso di paura nella società rispetto alle questioni migratorie, siano esse reali o esagerate".

L'ingrediente euroscettico

In vista delle elezioni europee è stato riconfermato come capolista dell'Fpo Harald Vilimsky, già eurodeputato Ue. Durante l'ultima legislatura il partito di estrema destra ha ottenuto tre dei 19 seggi europei che spettano all'Austria, ma potrebbe raddoppiarli forte del sostegno dei cittadini. A Bruxelles il gruppo politico a cui aderisce è Identità e democrazia, lo stesso di Marine Le Pen e Matteo Salvini, nel quale potrebbe entrare anche il partito Fidesz di Viktor Orban. Nonostante varie esperienze al governo, e diversi scandali, l'Fpo continua a presentarsi come una "vittima" del sistema. Mentre nel tempo si è rafforzata la retorica patriottica e anti-immigrazione (soprattutto anti-Islam), come per altri partiti europei di estrema destra è mutata la componente euroscettica. Dalla pretesa di uscire dall'Ue si è passati ad una richiesta di riforme radicali delle istituzioni. Vilimsky, pur avendo già ricoperto il ruoto di eurodeputato dal 2019, ha sostenuto che la missione del suo partito è quella di "prendere a calci l'establishment". Se potesse, ha detto alla stampa, annullerebbe tutta la burocrazia di Bruxelles.