“Dolcetto o scherzetto?”: ubriaco regala cannabis ai bambini per Halloween. Loro chiamano la polizia

Un uomo di 49 anni ha regalato una bustina piena di cannabis a un gruppo di bambini mascherati che la notte di Halloween stavano passando per le case a chiedere “dolcetto o scherzetto?”. L’episodio è successo a Magdeburgo, nella Germania centro-orientale, e ha portato alla perquisizione del domicilio del responsabile, dove gli agenti di polizia hanno trovato altra droga.

Secondo quanto riportato dalle testate locali, l’uomo si trovava in evidente stato di ubriachezza quando tre bambini di età compresa tra gli undici e i dodici anni hanno suonato alla sua porta. Il rapporto della polizia racconta quindi il passaggio di droga avvenuto nella serata di domenica 31 ottobre, il giorno della festa di Halloween.

I minori, subito insospettiti dall’involucro e dal suo contenuto, hanno chiamato la polizia. L’intervento sul posto delle forze dell’ordine non solo è stato determinante per accertare che l’uomo aveva effettivamente consegnato una busta di cannabis ai ragazzi, ma anche lo stato di ubriachezza dell’individuo e il suo possesso in casa di un’altra quantità di droga non meglio precisata dalle autorità. La polizia ha fatto sapere di aver aperto un’indagine sull’accaduto.