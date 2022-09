Come degli hacker pro-Ucraina hanno deviato i taxi e creato un enorme ingorgo a Mosca

Il più grande servizio di taxi della Russia è stato colpito da un attacco hacker. I pirati informatici hanno ordinato a tutti i taxi disponibili di recarsi allo stesso indirizzo, creando delle immense code nel centro di Mosca. Yandex Taxi, la società che ha subito l’attacco, ha reagito rapidamente alla situazione, aggiornando il proprio algoritmo. "Il dipartimento di sicurezza ha rapidamente bloccato i tentativi di accumulare artificialmente le auto. Gli automobilisti hanno trascorso circa 40 minuti nel traffico a causa di falsi ordini. La questione del risarcimento sarà risolta nel prossimo futuro", ha dichiarato il rappresentante dell’azienda.

Yandex, la più grande azienda informatica russa, spesso definita il Google russo, è stata oggetto di sanzioni da parte di diversi Paesi occidentali dall'inizio della guerra in Ucraina. Ad esempio, l'Unione europea ha sanzionato il cofondatore della società, Arkady Volozh, perché il suo motore di ricerca "rimuove i contenuti critici nei confronti del Cremlino, come quelli relativi alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina".

Anonymous ha rivendicato l’attacco. Secondo quanto dichiarato dal gruppo su Twitter questa azione sarebbe parte di una più ampia campagna di hacking contro la Russia, chiamata "OpRussia". Va ricordato che la guerra informatica imperversa in Europa da quando la Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio. I gruppi che sostengono l'Ucraina, in particolare il collettivo di hacktivisti Anonymous, hanno iniziato a prendere di mira le organizzazioni in Russia per aiutare il Paese a difendersi dall'invasione. Kiev è riuscita a radunare un esercito informatico internazionale per infliggere danni al cyberspazio russo.