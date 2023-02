"Missili russi sulla Romania e Moldavia"

Due missili russi avrebbero sorvolato lo spazio aereo moldavo e rumeno prima di entrare in Ucraina. Lo denuncia il generale Valerii Zaluzhny, comandante in capo delle Forze armate di Kiev, in un tweet: "Oggi, 10 febbraio, alle 10.18 ora locale, due missili da crociera Kalibr lanciati dal mar Nero hanno superato il confine dell'Ucraina con la Moldova. Alle 10.33 questi missili hanno superato lo spazio aereo della Romania. Dopo di questo i missili sono entrati di nuovo nello spazio aereo ucraino al confine tra i tre Paesi".

La Moldavia ha successivamente confermato che il suo spazio aereo era stato violato da un missile russo. "Alle 10.18 un missile ha attraversato lo spazio aereo della Repubblica di Moldavia, sopra la città di Mocra nella regione della Transnistria e, successivamente, sopra la città di Cosau?i nel distretto di Soroca, dirigendosi verso l'Ucraina", si legge in un comunicato del ministero della Difesa. Il ministero, prosegue la nota, "insieme alle autorità responsabili del Paese, monitora attentamente la situazione nella regione e condanna fermamente la violazione dello spazio aereo della Repubblica di Moldavia". La Moldavia ha convocato l'ambasciatore russo.

Il giornale Ukrainska Pravda citando il portavoce delle forze aeree avrebbe spiegato che l'Ucraina seppure aveva la possibilità di abbattere i missili non l'ha fatto perché non voleva mettere in pericolo i civili in paesi stranieri.

Un nuovo giorno di raid sull'Ucraina

Durante l'attacco di oggi in Ucraina un razzo è caduto vicino a una fermata di autobus lungo la principale autostrada che collega Leopoli a Kiev e il razzo è rimasto inesploso. Inoltre almeno 17 missili hanno colpito la città sud-orientale di Zaporizhzhia. L'operatore di rete nazionale Ukrenergo ha affermato che attacchi di droni e missili su centrali elettriche e impianti di trasmissione durante la notte e durante l'ora di punta del venerdì mattina hanno danneggiato impianti energetici nell'Ucraina orientale, meridionale e occidentale. Non ci sono notizie immediate di morti, ma OlehSynehubov, governatore della regione di Kharkiv nell'Ucraina nordoccidentale, ha detto che sette persone sono rimaste ferite. Almeno tre esplosioni hanno scosso Kiev e la regione circostante: il sindaco della capitale ucraino ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi.

I nuovi attacchi russi hanno fatto seguito al viaggio all'estero del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy che ha chiesto ai leader dell'Unione europea più armi per l'Ucraina, inclusi aerei da combattimento.

La Russia negli ultimi mesi ha effettuato ripetute ondate di attacchi alle strutture energetiche ucraine, lasciando a volte milioni di persone senza luce, riscaldamento o approvvigionamento idrico durante il freddo inverno.