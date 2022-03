La guerra in Ucraina ha un primo vincitore: Macron

Fino a poche settimane fa, le presidenziali francesi, che si terranno il 10 aprile, erano considerate delle elezioni da risultato incerto. Ma con lo scoppio della guerra in Ucraina, le cose sono molto cambiate. In poco tempo, il presidente uscente Emmanuel Macron è riuscito a (ri)guadagnarsi la fiducia dei suoi elettori, persa negli ultimi tempi a causa delle sue criticatissime scelte sulla gestione della crisi sanitaria.

In questo contesto ansioso, dicono gli esperti, Macron è forse l'unico candidato che rassicura. E a tranquillizzare l’elettorato, più che le doti oratorie del presidente, è il ruolo da mediatore europeo che il leader de La République en Marche ha assunto con la Russia. Dall'inizio della guerra in Ucraina, è stato lui ad assicurare la maggior parte delle comunicazioni con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, il capo di stato ucraino, occupando lo spazio lasciato vuoto dall'ex cancelliera Angela Merkel (e non occupato dal successore Olaf Scholz). Questo, ha permesso al leader transalpino di beneficiare di una “rivalutazione” di una parte dell'opinione pubblica che gli ha fatto guadagnare in pochissimo tempo oltre sei punti percentuali nei sondaggi, rendendo di fatto, a oggi, molto probabile una sua rielezione.

Secondo l’ultimo sondaggio Ipsos l'attuale presidente della Repubblica è accreditato del 30,5 per cento delle intenzioni di voto al primo turno, con ben 16 punti di scarto dalla seconda favorita, Marine Le Pen, e con un aumento, in appena un mese, di 6,5 punti percentuali. In questa fase, Macron è in testa in tutte le categorie di età e in tutte le categorie socio-professionali analizzate, a eccezione degli operai, dove rimane in testa Marine Le Pen.

La crisi e il conflitto in Ucraina hanno permesso a Emmanuel Macron di rafforzare la sua base elettorale. Quasi tre quarti degli elettori che lo hanno scelto al primo turno delle elezioni presidenziali del 2017 intendono votare di nuovo per lui quest'anno, in aumento di nove punti rispetto all'inizio di febbraio. Il presidente della Repubblica ha anche guadagnato sostegno in altri elettorati, sia in quello di centrodestra, che a sinistra. A favorire questa rapida ascesa anche le difficoltà dei suoi avversari più temibili, come Le Pen, che ha pagato il suo rapporto con Vladimir Putin.

Macron, invece, ha tenuto una posizione più pragmatica, che gli ha permesso di ergersi a “difensore dell'Europa”. Fino a prima lo scoppio del conflitto, i temi della campagna erano legati alla sicurezza interna e alle questioni economiche. Ora è tutto concentrato sulla politica internazionale e l’unico a trarne vantaggio è il presidente uscente.