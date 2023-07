La ong salva 57 migranti, la guardia costiera gli spara: così la Libia usa la barca donata dall'Italia

Hanno soccorso una sessantina di migranti nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale dopo aver provato ad avvisare la guardia costiera della Libia. Un tentativo che sarebbe stato vanificato dal fatto che al centralino di Tripoli nessuno parlasse inglese, come previsto dalle leggi internazionali. Qualcosa, però, le autorità libiche devono aver compreso, dato che, nel pieno del salvataggio, una loro imbarcazione, un pattugliatore della nostra guardia di finanza appena donato dall'Italia, ha raggiunto i soccorritori. Non per aiutarli, ma per intimidirli: gli ufficiali della guardia costiera, infatti, hanno cominciato a sparare dei colpi di armi da fuoco nella loro direzione. È quanto ha denunciato l'ong Sos Mediterranée su Twitter, con tanto di video che documenta l'incidente.

L'episodio sarebbe avvenuto venerdì. Secondo quanto riferisce Euractiv, la nave umanitaria Ocean Viking di Sos Mediterranée è intervenuta per soccorrere due barche che si trovavano alla deriva in acque internazionali a 45 miglia dalla città libica di Garabulli. L'equipaggio di Ocean Viking aveva segnalato alle autorità italiane della situazione di rischio in cui si trovavano le due imbarcazioni, ricevendo il via libera a valutare l'intervento. L'ong avrebbe anche carcato di stabilire una comunicazione con i libici, resa però impossibile dal fatto che questi "non parlavano inglese ma solo arabo. Secondo la legge marittima, essere in grado di parlare in inglese è obbligatorio per qualsiasi guardia costiera", scrive Euractiv.

Dopo aver tratto in salvo gli occupanti della prima barca, l'Ocean Viking ha inviato due gommoni per soccorrere undici persone che si trovavano sulla seconda imbarcazione. Ed è stato durante questa seconda operazione che un pattugliatore della guardia costiera libica è giunto sul luogo del salvataggio. Come ha rivelato il giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura, si tratta di uno dei due pattugliatori consegnati il 22 giugno scorso dall'Italia alle autorità di Tripoli nell'ambito del progetto Ue "Sostegno alla gestione integrata delle frontiere e della migrazione in Libia". Il personale a bordo del pattugliatore, come si vede nel video su Twitter, ha iniziato una serie di pericolose manovre, tentando prima di bloccare la rotta dei due gommoni di Ocean Viking, e poi aprendo il fuoco in direzione di migranti e volontari della ong.

Non è la prima volta che un fatto del genere accade: nel marzo scorso, la stessa Sos Mediterranée aveva denunciato di essere stata oggetto di spari da parte della guardia costiera libica, sempre durante un'operazione di salvataggio in acque internazionali.

On 07.07.23, #OceanViking rescued 11 people following a mayday relay. During the operation, @SOSMedIntl crew & 11 survivors faced a security incident with a Libyan patrol vessel shooting in close range of our fast rescue boats. Here the reconstruction of this unacceptable event? pic.twitter.com/EWzcz5Rvbn — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) July 9, 2023

La guardia costiera libica è stata più volte accusata di infiltrazioni da parte della stessa criminalità organizzata che gestisce il traffico di esseri umani tra l'Africa e l'Europa. Le dimensioni delle imbarcazioni coinvolte nel salvataggio di venerdì fanno pensare che si tratti di traversate auto organizzate da gruppi di migranti senza il "via libera" dei grandi trafficanti. Il sospetto è che contro questo tipo di viaggi illegali le autorità di Tripoli usino il pugno duro, spesso con metodi violenti che mettono a rischio la vita delle persone a bordo. Una denuncia simile riguarda la guardia costiera tunisina, anch'essa finanziata dall'Italia e dall'Ue per bloccare le partenze dei migranti: proprio ieri una piccola imbarcazioni con migranti a bordo è naufragata al largo della Tunisia.