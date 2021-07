Greta Thunberg posta la foto del vaccino: "Sono privilegiata". E su Twitter l'attaccano

Ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid e ha voluto renderlo noto ai suoi follower postando una foto sui social, dicendosi "estremamente grata", ma anche aggiungendo di essere una "privilegiata", vista la mancanza di farmaci nei Paesi più poveri. Tanto è bastata a Greta Thunberg per attirare su di sé le critiche, non solo dei no-vax.

L'attivista svedese, che ha da poco compiuto 18 anni, ha condiviso una sua fotografia su Twitter in cui indossa una mascherina per il viso con stampate sopra delle volpi: in bella vista il cerotto sulla parte superiore del braccio. “Oggi ho ricevuto la mia prima dose del vaccino contro il Convid-19 - scrive - Sono estremamente grata e privilegiata di poter vivere in una parte del mondo in cui posso già vaccinarmi". “La distribuzione dei vaccini nel mondo è estremamente diseguale", ha aggiunto. “Secondo il New York Times, l'84 percento delle dosi in tutto il mondo sono state somministrate in Paesi ad alto e medio reddito. Solo lo 0,3 per cento delle dosi è stato somministrato nei Paesi a basso reddito”.

Today I got my first COVID-19 vaccination dose. I am extremely grateful and privileged to be able to live in a part of the world where I can already get vaccinated. The vaccine distribution around the world is extremely unequal. 1/2 pic.twitter.com/C7vVEpEiGt — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 27, 2021

La reazione dei follower è stata per lo più positiva, e in molti hanno rigraziato Greta per il suo impegno a favore della vaccinazione e di un maggiore accesso ai vaccini delle popolazioni più povere (lo scorso aprile, la sua fondazione aveva raccolto circa 100mila euro per i Paesi più poveri). Ma non sono mancati gli attacchi, a partire da chi la ringrazia ironicamente per "aver fatto un favore a Big Pharma". Altri le chiedono perché non abbia rifiutato il vaccino per darlo a chi ne ha realmente bisogno. Attacchi ai quali la stessa Greta ha replicato con un altro tweet: “Nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro - ha proseguito - Ma quando ti viene offerto un vaccino, non esitare. Salva vite. #VaccineEquity #VaccineForAll”.