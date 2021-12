Ue: "Il Green pass scade 9 mesi dopo la seconda dose". Il richiamo non vale (per ora)

Il Green pass scadrà il primo febbraio per tutti coloro che hanno fatto la seconda dose almeno nove mesi prima. Lo ha deciso oggi la Commissione europea, confermando le indiscrezioni circolate la scorsa settimana, stabilendo un periodo vincolante per l'accettazione dei certificati di vaccinazione ai fini dei viaggi all'interno dell’Ue, meglio noti come Green pass, pari a 270 giorni, a prescindere dall'avvenuta somministrazione o meno della terza dose. Bruxelles non si è infatti espressa sull'efficacia del richiamo ai sensi del Green pass.

Il provvedimento si è reso necessario dopo che l’Italia, assieme ad altri tre Paesi, ha imposto il tampone negativo a chi viaggia verso il Belpaese nonostante il completamento del ciclo primario di vaccinazione, senza ammettere eccezioni neanche per chi ha già fatto la terza dose. Un provvedimento che il governo di Roma ha preso unilateralmente e senza avvertire prima le istituzioni di Bruxelles.

“Le nuove regole - si legge in una nota dell’esecutivo Ue - garantiranno che le restrizioni si basino sulle migliori prove scientifiche disponibili come oltre a criteri oggettivi”. “Il coordinamento continuo è essenziale per il funzionamento del mercato unico e fornirà chiarezza ai cittadini dell’Ue nell'esercizio del loro diritto alla libera circolazione”, ha aggiunto la Commissione. Bruxelles spera infatti che la nuova data di scadenza del Green pass convinca l’Italia e gli altri Paesi che hanno imposto nuove restrizioni a coordinarsi con le regole in vigore nel resto dell’Ue. In ogni caso, la data di scadenza avrà efficacia dal primo febbraio 2022 in tutti i Paesi Ue.

“Le nuove regole per i viaggi all'interno dell’Ue - si legge infatti nella nota - armonizzano le diverse regole tra gli Stati membri”. Il nuovo periodo di validità tiene conto “delle indicazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, secondo cui le dosi di richiamo sono raccomandate al più tardi sei mesi dopo il completamento del primo ciclo di vaccinazione”. “Il certificato rimarrà valido per un periodo di grazia di ulteriori tre mesi”, oltre ai primi sei mesi, per garantire “che le campagne di vaccinazione nazionali possano adeguarsi e che i cittadini abbiano accesso alle dosi di richiamo”.

“Il certificato digitale - ci ha tenuto a ribadire la Commissione - è una storia di successo dell’Ue”. Finora nell'Ue sono stati emessi 807 milioni di Green pass, ma va ricordato che ogni individuo può essere titolare di diversi certificati che ne possono documentare, ad esempio, l’avvenuta vaccinazione e la negatività a un test antigenico o Pcr. Tra le nuove regole annunciate oggi ci sono anche quelle che disciplinano la registrazione della dose di richiamo nel Green pass.

Ai certificati emessi a seguito della somministrazione di dosi di richiamo non si applicherà, ad oggi, alcun periodo standard di accettazione - ha precisato la Commissione - in quanto “non sono ancora disponibili dati sufficienti sul periodo di protezione”. Per concedere un tempo sufficiente per l'attuazione tecnica del periodo di accettazione e per le campagne di vaccinazione di richiamo degli Stati membri, le nuove regole entreranno in vigore a partire dal primo febbraio 2022.